　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

失蹤34小時離奇存活！泰6歲男童驚爆被「魔神仔」帶走

泰國一名男童22日晚上8點多被發現失蹤，34小時後從離家30公尺的一個化肥袋中走出，並且告訴大人自己被一個有著三角臉、長頭髮、長指甲的老奶奶帶走了。（圖／翻攝komchadluek）

▲男童失蹤34小時後，從一個化肥袋中走出來，並告訴大人，自己被一個有著三角臉的老婦人帶走。（圖／翻攝komchadluek）

圖文／CTWANT

泰國一名男童日前被發現失蹤，村民連夜找遍整個村莊都沒找到他的下落，然而在失蹤34小時之後，這名男童卻奇蹟似在離家30公尺的鄰居穀倉後一個化肥袋中走出，並且告訴大人，他被一個有著三角臉、長頭髮、長指甲的老奶奶帶走了。

根據《KhaoSod》報導，6歲男童羅伊（Nong M Roi）22日晚間8時被家人發現失蹤，儘管所有村民跟家人都出面找人，但是還是找不到男童的下落。一直到34小時後，男童突然在24日上午6時左右，從離祖母家大約30公尺的鄰居穀倉後一個化肥袋中走出，雖然失蹤了30多個小時，但他不但看起來不飢不渴，身上也毫髮無傷，連一點在野外被蚊蟲叮咬的痕跡都沒有。

小羅伊告訴家人，他記得自己離開的那天是晚上，他見到一位長著三角臉，有著長頭髮、長指甲的老奶奶在招呼他，於是自己就跟著老奶奶走了。那名老奶奶自稱桑燦（音譯，原文為「Saengchan」），他跟桑燦奶奶在一起的時候，對方給了他大約30顆的芭樂來吃，所以他並不會感到飢餓。羅伊不知道自己跟這名奶奶待了多久，但當這名奶奶告訴他「回去吧」，他就發現自己在化肥袋裡了。

由於化肥袋的位置距離羅伊的祖母家僅30公尺遠，是眾人多次搜查的地點，因此也讓村民們感到難以置信，懷疑冥冥之中受到「魔神仔」牽制。事後村民們圍繞著羅伊失踪地點附近的一棵芒果樹跳起了傳統舞蹈，慶祝他的安全歸來，據稱這種行為被視為表達謝意並確保男孩持續安全的一種方式。

泰媒還指出，羅伊的繼母，32歲的關（Kwan Chomkring）透露，自己童年時也有類似的遭遇，她記得自己多次與一位身穿藍色襯衫、傳統泰國裙子、人字拖和白色披肩的老婦人多次在夢境與現實中相遇。在夢裡，這位老婦人還會邀請她到住家附近一處有個古老圍欄的小屋遊玩，關表示老婦人曾經告訴她，自己已經在那裡住了1000多年。

另外根據村民的推測，羅伊的失蹤可能與他在外地工作的父親做了一些冒犯桑燦的事有關，所以她才把羅伊藏了起來。因為羅伊的父親在聽到兒子失蹤的消息後立刻趕回家，但當他到家後不久，羅伊就被發現了。

延伸閱讀
高雄2寶媽出門8天「餓死小女嬰」　被爆交友複雜…生父不同人
追到手改口AA！男友要求「房各付一半」：妳長我審美上才先配合妳　她傻眼了
竹科太太瘋狂炫富「不是在計較那個錢」　他回頭一看傻眼：散發裝B感

ET快訊
漢堡王開出千萬發票！　中獎門市公布
遭邰智源退出《木曜》！坤達露面首認「沒有聯絡」
獨／「台灣賭神」借13億　澳門賭場輸光賴帳
時速190km一路狂飆　3死追車畫面曝光！
快訊／SOGO新聯名卡　中信銀搶下
快訊／熱帶低壓估24小時內生成燕子颱風　最新路徑曝
女大生弟怒了　轟巨業說謊：對得起死者嗎？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哈利王子隻身出訪紐約受歡迎　專家：切了梅根對他形象更好

失蹤34小時離奇存活！泰6歲男童驚爆被「魔神仔」帶走

垃圾車突然爆炸！工人轉過身「差幾秒就喪命」　驚險畫面曝光

好噁！韓知名便當業「腐爛鼠屍」惡臭薰廚房　冰箱食材過期1個月

以軍若地面入侵黎巴嫩？　CNN分析：大片土地落入以色列手中

快訊／北海道外海5.7地震！最大震度4　釧路、根室有感搖晃

以為是廁所！84歲嬤「誤開車門」墜地被撞死　媳婦繼續開

快訊／日本「冤獄48年」死刑犯袴田巖　時隔58年再審獲判無罪

美宣布軍援烏克蘭3.75億美元　包括海馬士火箭系統

美巴士遭劫持！嫌「槍口對準司機」爆追逐戰　乘客多處槍傷亡

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

【PP石墨烯】塑崩律動褲 線上發表會

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

朋友喝酒只剩新手能開？　副駕、後座變駕訓班教練

王陽明爆不滿「遭陶晶瑩轟無禮」　李李仁也鬧翻…雙方友人當和事佬

林心如送女兒上學爆哭　小海豚「不想嫁」霍建華暗爽XD

夾娃娃機抓到卡皮巴拉！　阿金喜獲新娃叼整路回家

哈利王子隻身出訪紐約受歡迎　專家：切了梅根對他形象更好

失蹤34小時離奇存活！泰6歲男童驚爆被「魔神仔」帶走

垃圾車突然爆炸！工人轉過身「差幾秒就喪命」　驚險畫面曝光

好噁！韓知名便當業「腐爛鼠屍」惡臭薰廚房　冰箱食材過期1個月

以軍若地面入侵黎巴嫩？　CNN分析：大片土地落入以色列手中

快訊／北海道外海5.7地震！最大震度4　釧路、根室有感搖晃

以為是廁所！84歲嬤「誤開車門」墜地被撞死　媳婦繼續開

快訊／日本「冤獄48年」死刑犯袴田巖　時隔58年再審獲判無罪

美宣布軍援烏克蘭3.75億美元　包括海馬士火箭系統

美巴士遭劫持！嫌「槍口對準司機」爆追逐戰　乘客多處槍傷亡

調查：近3成移工曾遭詐騙　總額估達17億元

解放軍發射洲際導彈未通報日？　陸國防部：合法發布禁航區和時間

貿協組團參加柏林InnoTrans展　鏈結軌道與交通大廠合作商機

勞動部南分署好時光靚市集28日20萬好禮讓你抽

竹縣號召百名青年齊力至頭前溪淨溪　展開環境永續志願服務行動

遠東新樂觀看全年營收　攜手明基材推環保機能服飾

戰爭人民該怎辦？　賴清德召開全社會防衛韌性委員會提出3大強化

影／蔡英文抱起愛犬「樂樂」逛搜救犬展　互動曝光融化破萬網友　　

健保署建立糖尿病風險模型　陽明交大教授推動AI輔助醫療

漢堡王「開出1張千萬發票」！中獎門市曝光

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

「尼斯湖水怪」最新影像曝光　專家：可能有2隻

時空旅人？83年前男童「抱iPad」

非洲飛日本！人妻靠「手寫機票」返國

「亞洲實力指數」台灣名次曝光

瑞士「安樂死膠囊艙」首度啟用　多人遭逮捕

以軍認了！「轟炸黎巴嫩」是準備入侵

撞壞美軍黑鷹直升機　他提告獲賠1億

今年領46張超速罰單！　俄BMW駕駛狂飆失控「空中飛3秒」重墜地亡

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

全天候空襲狂炸！　以色列參謀總長：正為可能進軍黎巴嫩做準備

靜待8月物價指數出爐　「美股跌293點」台積電ADR、輝達收漲

AI探索納斯卡沙漠發現303幅新地畫

失蹤34小時離奇存活！6歲童被「魔神仔」鬼藏

日本海上自衛隊「護衛艦」　首通過台灣海峽

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

方文琳罹患食道癌！

眾量級家寧被爆「可能有人追求」Andy回應了

楊繡惠偷哭20分不敢讓爸媽知道

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

燕子成颱機率80%　估風雨最大時間曝

愛爾達開轟陳致遠： 打假球豬狗不如

準燕子颱風估下周一到三最接近　美國模式預測「登陸台灣」

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

許聖梅「曝張善為罹病關鍵原因」

鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆

楊繡惠被辱罵賤正式反擊乃哥也回罵

「3生肖」秋冬要發財了！第1名偏財運爆棚

「妳丈夫入獄，我當妳老公」　人妻遭朋友猥褻崩潰

2女大生撿到一包金條很害怕　價值超過182萬

醬油瓶見「1現象」千萬別用！營養師：恐會拉肚子

更多

最夯影音

更多

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

【PP石墨烯】塑崩律動褲 線上發表會

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面