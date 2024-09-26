失蹤34小時離奇存活！泰6歲男童驚爆被「魔神仔」帶走

▲男童失蹤34小時後，從一個化肥袋中走出來，並告訴大人，自己被一個有著三角臉的老婦人帶走。（圖／翻攝komchadluek）

圖文／CTWANT

泰國一名男童日前被發現失蹤，村民連夜找遍整個村莊都沒找到他的下落，然而在失蹤34小時之後，這名男童卻奇蹟似在離家30公尺的鄰居穀倉後一個化肥袋中走出，並且告訴大人，他被一個有著三角臉、長頭髮、長指甲的老奶奶帶走了。

根據《KhaoSod》報導，6歲男童羅伊（Nong M Roi）22日晚間8時被家人發現失蹤，儘管所有村民跟家人都出面找人，但是還是找不到男童的下落。一直到34小時後，男童突然在24日上午6時左右，從離祖母家大約30公尺的鄰居穀倉後一個化肥袋中走出，雖然失蹤了30多個小時，但他不但看起來不飢不渴，身上也毫髮無傷，連一點在野外被蚊蟲叮咬的痕跡都沒有。

小羅伊告訴家人，他記得自己離開的那天是晚上，他見到一位長著三角臉，有著長頭髮、長指甲的老奶奶在招呼他，於是自己就跟著老奶奶走了。那名老奶奶自稱桑燦（音譯，原文為「Saengchan」），他跟桑燦奶奶在一起的時候，對方給了他大約30顆的芭樂來吃，所以他並不會感到飢餓。羅伊不知道自己跟這名奶奶待了多久，但當這名奶奶告訴他「回去吧」，他就發現自己在化肥袋裡了。

由於化肥袋的位置距離羅伊的祖母家僅30公尺遠，是眾人多次搜查的地點，因此也讓村民們感到難以置信，懷疑冥冥之中受到「魔神仔」牽制。事後村民們圍繞著羅伊失踪地點附近的一棵芒果樹跳起了傳統舞蹈，慶祝他的安全歸來，據稱這種行為被視為表達謝意並確保男孩持續安全的一種方式。

泰媒還指出，羅伊的繼母，32歲的關（Kwan Chomkring）透露，自己童年時也有類似的遭遇，她記得自己多次與一位身穿藍色襯衫、傳統泰國裙子、人字拖和白色披肩的老婦人多次在夢境與現實中相遇。在夢裡，這位老婦人還會邀請她到住家附近一處有個古老圍欄的小屋遊玩，關表示老婦人曾經告訴她，自己已經在那裡住了1000多年。

另外根據村民的推測，羅伊的失蹤可能與他在外地工作的父親做了一些冒犯桑燦的事有關，所以她才把羅伊藏了起來。因為羅伊的父親在聽到兒子失蹤的消息後立刻趕回家，但當他到家後不久，羅伊就被發現了。

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