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佔地48公頃！「花東縱谷大露營」登場　逛市集、聽音樂、嚐美食

▲▼首揭佔地48公頃鳳林生態遊憩區之神秘面紗，邀請大家享受一場美好秋季原野盛會。（圖／縱管處提供，下同）

▲首揭佔地48公頃鳳林生態遊憩區之神秘面紗，邀請大家享受一場美好秋季原野盛會。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花東縱谷國家風景區管理處所主辦的「花東縱谷大露營活動」預計於10月19日透過露營及森旅市集、趣味體驗、草地音樂會、縱谷好食等多種豐富活動，首揭鳳林生態遊憩區之神秘面紗，邀請大家享受一場美好秋季原野盛會。

花蓮鳳林生態遊憩區位於台九線旁，是花東縱谷南來北往必經之地，但絕大多數民眾只知道這邊有一大片原始樹林，卻不知道樹海之後是一座廣達48公頃的青溪原野園區。

▲▼首揭佔地48公頃鳳林生態遊憩區之神秘面紗，邀請大家享受一場美好秋季原野盛會。（圖／縱管處提供，下同）

縱管處郭處長表示，活動將於10月19日下午2時整揭開序幕，近35家在地特色攤商包含屢屢獲獎的「昇活樂陶陶」、傳奇般存在的「兒路創作藝術工寮」、優質手工木製筆的「松蘿野店」以及「綠點酒莊」、「金喜檸檬」、「果子俠」、「木日光文旦驛站」、「花子好食」、「玉里不思閣小米甜甜圈」、「舞賽檸檬」、「龍鳳農園當歸達人」、「嗡嗡私廚」等共同打造適合大人小孩共樂的森旅市集。

▲▼首揭佔地48公頃鳳林生態遊憩區之神秘面紗，邀請大家享受一場美好秋季原野盛會。（圖／縱管處提供，下同）

音樂部分，邀請到與多位藝人 (家家、紀曉君、舒米恩、李佳薇、Lara、小S等) 合作擔任演場會樂手的「Fun-Loving Studio」以及原住民專業舞團「阿勒飛斯文化藝術團體」的精彩演出，採免費入場方式，讓大家玩得盡興。

▲▼首揭佔地48公頃鳳林生態遊憩區之神秘面紗，邀請大家享受一場美好秋季原野盛會。（圖／縱管處提供，下同）

另外，喜愛美食的人千萬不要錯過於10月19日下午6時開宴的晚間套餐（縱谷好食），成人 $680/位，6歲以下 $380/位（須於10/14前預訂），從菜單設計到掌杓全部由花蓮雙金主廚葉志龍一手包辦，共計15品的野餐饗宴，發揮產地餐桌料理精神，用舌尖旅遊花東縱谷。

▲▼首揭佔地48公頃鳳林生態遊憩區之神秘面紗，邀請大家享受一場美好秋季原野盛會。（圖／縱管處提供，下同）

最後，本次的各項趣味體驗活動則是涵蓋了口碑一級棒的高山森林基地「攀樹體驗（499元）」、多肉達人田中先生的「多肉花藝（250元）」、太巴塱紅糯米生活館的「祈福手機帶（250元）」及阿魯巴染部落手作室的「生物植物染（250元）」、10月20日上午8時至10時30分有花蓮縣野鳥學會總幹事帶團近距離賞鳥體驗（250元），以及最注重大地共生理念的青陽農園進行植生互動（免費）（以上體驗活動請於10 ／16前預訂完成）。

▲▼首揭佔地48公頃鳳林生態遊憩區之神秘面紗，邀請大家享受一場美好秋季原野盛會。（圖／縱管處提供，下同）

花東縱谷大露營活動中「露營樂逍遙」營位已報名額滿，敬請把握上述「趣味體驗」與「縱谷好食」晚間套餐的預約機會。

另外為支持花東在地旅宿業，凡持113 ／10/18、10 ／19、10 ／20花東地區住宿收據或發票或預約紀錄至活動現場，每房單據可獲贈園遊券100元（每房單據兌換一張，由住宿者到場兌換，恕不接受代領，400個名額送完為止）；19日活動當天下午2時至晚上7時可於現場服務櫃台購買園遊券（新台幣90元可購買園遊券100元超划算）。

更進一步了解活動內容跟相關報名資訊，可輸入關鍵字「花東縱谷大露營」或上官網https://www.easthotspring.com/camping-31118查詢，歡迎遊客們一同探索花蓮鳳林生態露營區！
 

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花東縱谷大露營逛市集聽音樂嚐美食

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