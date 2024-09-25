上櫃材料公司股價3個月大漲近一倍　他利用人頭戶炒股下場曝

▲橋頭地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

某家上櫃材料公司在2021年2月至5月間，股價從4.6元漲到8.29元，成交量還爆出大量，檢調發現交易異常，查出劉姓男子（65歲）利用5名親友的人頭帳戶炒股，先吸引散戶追價後，再倒貨給散戶，雄檢今偵結，依違反證券交易法將他起訴。

橋頭地檢署接獲台北地檢署移送的疑似炒股案，發現這家上櫃材料公司的股價，從2021年2月1日至同年5月3日止，股價從4.6元漲到8.29元，而且南部一位劉姓男子疑似利用親友的人頭帳戶炒股，因此展開偵辦。

檢方發現，劉男是以網路或電話下單方式，透過自身或親人5個證券帳戶，藉由連續高買低賣或相對委託之方式，製造交易活絡表象及拉抬福○公司股價，藉以吸引不知情的散戶投資人進場追價買進該公司股票。

檢、調發現，這家公司經過劉男的炒作後，每天的成交量日均量達510仟股，較前1個月之日均量100仟股增加4倍多，股價也一路從4.6 元炒到8.29元，漲幅達80.22%，不法獲利約102萬餘元。

檢察官偵辦時，劉男坦承有用親友帳戶進場買賣股票，且確實有意拉抬股價，但否認炒股，檢方根據相關事證，今（25）日偵結依違反反證交法將劉男起訴。