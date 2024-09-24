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政大學霸女愛上詐欺前科犯　連命都賠上

陳信凱（左）與小蓉（右）離婚不到1週，就將她殺害棄屍。（翻攝陳信凱臉書）

▲陳信凱（左）與小蓉（右）離婚不到1週，就將她殺害棄屍。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

死者小蓉是政大畢業的學霸才女，出版數本譯作，靠翻譯養家，但殺妻的陳信凱卻是個有詐欺前科的洗碗工，收入不穩定，這段姊弟戀當年不被看好，但小蓉堅持嫁給陳，婚後果然為錢無止盡爭吵，最後終於離婚，沒想到陳男不滿被迫淨身出戶，且只能1個月探視兒女1次，在激烈爭吵中狠心殺害前妻，為愛受盡苦楚的小蓉，掙脫婚姻枷鎖，卻賠上一條命。

林宏霖透露，警方在大坑山區找到屍體，死者臉部有強酸腐蝕痕跡，手上有20多處「防禦性刀傷」，他立刻拍下照片傳給分局同仁，拿給陳信凱看，沒想到陳竟然說：「我不知道這是誰？」否認到底。

隔天一大早，警方出動空拍機勘查，結果在距離屍體一百公尺的地方，找到行李箱，經鑑識人員採證，推車與行李箱都有陳信凱的DNA，證據十分充足，但陳還是否認殺妻。林宏霖說：「我發現他雖然冷血，但是很愛小孩，於是不斷跟他談，萬一他入監，小孩怎麼辦之類的話題，試圖用孩子突破他的心防，最後總算成功讓他俯首認罪。」

陳信凱到五金行購買推車（圖為同款推車），載運裝有前妻屍體的行李箱。（警方提供）

▲陳信凱到五金行購買推車（圖為同款推車），載運裝有前妻屍體的行李箱。

陳信凱供稱，離婚後小蓉要趕他出門，1個月也只讓他探視孩子1次，他受不了，覺得孩子、房子都沒了，大吵一架後，他持球棒重擊前妻，又拿洗廁所的硫酸潑她的臉，再持菜刀狂砍對方27刀，鄰居聽到小蓉喊救命，曾敲門關心並報警，但陳不理會，將前妻拖進廁所，小蓉因傷重失血過多死亡，員警抵達時，陳同樣不開門、不回應，員警離去，錯失救人契機。

警方調查，陳信宏與小蓉是姐弟戀，小蓉是政大日文系的高材生，畢業後從事翻譯工作，收入不錯，還出過好幾本譯作，素有才女美譽，沒想到愛上高中沒畢業、沒固定職業、有詐欺前科的洗碗工，當初小蓉的父母、親友都反對二人結婚，但她堅持嫁給陳，婚後生了2個孩子，家計多半由小蓉負擔，為了金錢，夫妻無止盡爭吵，沒想到終於離婚了，她卻不幸喪命。

台中地檢署偵辦時，陳信凱辯稱前妻先拿菜刀攻擊他，他反擊時失手，但檢察官未採信，認為他把責任推給死者，起訴時建請法院從重量刑，案件進入法院審理後，陳改口承認犯行，但因未與死者家屬達成和解、取得原諒，最後被判處無期徒刑定讞。


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