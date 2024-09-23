2024國體大奧運日9／24展開　為奧運英雄喝采

▲2024國體大奧運日為奧運英雄喝采。（圖／擷取自國體大網站）

記者楊淑媛／桃園報導

國立體育大學為結合國際奧林匹克委員會全球化教育與國體精神薪火傳承，於9月24日辦理「2024國體大奧運日」，並以「為奧運英雄喝采」為主題，邀請該校在2024巴黎奧運全方位投入的人士，分享賽事背後的世界、探討團隊合作、心理準備以及各種贏取勝選的關鍵因素。

國立體育大學23日表示，「2024國體大奧運日」邀請該校在2024巴黎奧運全方位投入的人士與會，包含李洋老師、拳擊選手吳詩儀、田徑選手彭名揚、張博雅、帕奧羽球選手方振宇、舉重選手方宛靈、射擊選手劉恆妤，以及運保系校友李祈德以及盧純玉防護員，活動透過共同探討教練與選手國際競技的挑戰與機遇，帶領大家進入賽事背後的世界。

▲2024國體大奧運日。（圖／國體大提供）

「2024國體大奧運日」活動，由圖書暨體育博物館與競技學院合作，以「為奧運英雄喝采」為主題，期透過活動一同見證國立體育大學，在奧運舞台上的榮耀時刻並為奧運英雄們喝采！

國立體育大學表示，2004年雅典奧運，該校朱木炎選手勇奪我國史上第一面男子跆拳道金牌，連同該校陳詩園選手、吳蕙如選手亦獲得射箭團體男子組銀牌和女子組銅牌，此後各項目好手也屢創佳績。因此「國體大奧運日」已成為本校每年夏天的重頭戲，藉此分享競賽的辛苦過程與成功榮耀，以期讓全校師生同仁能繼續不斷努力再創佳績。