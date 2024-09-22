鐵頭功？他遭仇家開槍「子彈卡在額頭上」　落網一幕太驚人

▲巴西一名男子遭尋仇開槍，子彈竟然卡在額頭。（圖／翻攝臉書、Instagram）



記者吳美依／綜合報導

巴西帕拉州（Pará）聖盧西亞市（Santa Luzia）發生離奇事件，一名男子犯下謀殺罪後，被死者友人開槍尋仇，未料子彈竟然直接卡在他的額頭上。

根據現場畫面，一行人原本似乎在喝酒，凶嫌安東尼奧（Antônio Neles Gomes de Abreu）身穿紅色上衣及短褲，額頭正中央的黑點，正是那顆子彈。儘管他已經被捕、雙手被銬在身後，但依然想要靠近桌邊，偷喝啤酒。

《帕拉日報》等巴西媒體報導，此案發生於19日凌晨3時30分左右，警方獲報得知，BR-316公路48公里處的加油站發生謀殺案，凶嫌刺殺受害者腹部多刀致死，但也隨即挨槍，卻「命大」沒有被奪走性命。

報導指出，子彈之所以沒有穿透頭骨，可能是因為被長期閒置，或者存放在較低溫的地方，導致火藥冷卻，因此扣動扳機時，子彈射出速度變慢。

警方表示，凶嫌的犯案動機，似乎是因為長期對死者心懷不滿。他目前已經在警方監視下送醫治療，出院後將繼續接受謀殺案調查。

至於復仇失敗的第3名男子路易斯（Luiz Fernando Andrade）已經逃之夭夭，被逮捕後也將接受謀殺未遂調查。