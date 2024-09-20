他好奇「健康餐為何貴」隨便買都200起跳　眾人點出2大原因

▲他好奇「健康餐為何貴」跟一般餐盒差在哪，眾人曝2原因。（圖／翻攝自pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣近年健身和養身風氣日益盛行，健康飲食也逐漸受到關注，不過有一名網友指出，健康餐隨便一間店幾乎都賣200元起跳，讓他好奇吃起來真的有比較健康嗎，且為什麼可以賣這麼貴，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，健康餐一般菜色都營養均衡，且較少熱量可以控制體重，不過一份幾乎都賣200元起跳，讓他好奇「會比自己煮還健康嗎，使用的油跟食材差在哪」、「為什麼健康餐的價格那麼貴？」

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貼文一出立刻引發網友熱議，有人認為是食材因素才會賣得貴，「因為健康餐要好吃能吃，食材會比較好吧，沒辦法用油、醬料掩蓋」、「我不覺得健康餐盒貴，你自己弄成本也不會便宜多少」、「健康餐耗損高成本高，因為口味清淡，食材不新鮮馬上被發現 自助餐重油重糖重鹽下去，快壞你也吃不出來」、「健康不健康倒是其次，主因還是相對清爽，而且食物新鮮很多」。

也有一派人認為，「因為那些懶得自己煮的人，願意花貴一點的錢買健康餐」、「一個人煮又要多樣性真的頗麻煩」、「我自己煮，健康還要好吃實在很難，所以花錢買」、「看準那些人就是懶不自己煮」、「就懶得煮，還可以多少彌補吃大餐後的罪惡感」。