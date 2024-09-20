　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他好奇「健康餐為何貴」隨便買都200起跳　眾人點出2大原因

▲▼雞胸肉,生菜,健康餐,養生餐,減肥。（圖／翻攝自pixabay）

▲他好奇「健康餐為何貴」跟一般餐盒差在哪，眾人曝2原因。（圖／翻攝自pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣近年健身和養身風氣日益盛行，健康飲食也逐漸受到關注，不過有一名網友指出，健康餐隨便一間店幾乎都賣200元起跳，讓他好奇吃起來真的有比較健康嗎，且為什麼可以賣這麼貴，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，健康餐一般菜色都營養均衡，且較少熱量可以控制體重，不過一份幾乎都賣200元起跳，讓他好奇「會比自己煮還健康嗎，使用的油跟食材差在哪」、「為什麼健康餐的價格那麼貴？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出立刻引發網友熱議，有人認為是食材因素才會賣得貴，「因為健康餐要好吃能吃，食材會比較好吧，沒辦法用油、醬料掩蓋」、「我不覺得健康餐盒貴，你自己弄成本也不會便宜多少」、「健康餐耗損高成本高，因為口味清淡，食材不新鮮馬上被發現 自助餐重油重糖重鹽下去，快壞你也吃不出來」、「健康不健康倒是其次，主因還是相對清爽，而且食物新鮮很多」。

也有一派人認為，「因為那些懶得自己煮的人，願意花貴一點的錢買健康餐」、「一個人煮又要多樣性真的頗麻煩」、「我自己煮，健康還要好吃實在很難，所以花錢買」、「看準那些人就是懶不自己煮」、「就懶得煮，還可以多少彌補吃大餐後的罪惡感」。

ET快訊
殺人多殘忍才可判死刑？　大法官例示3手法、3故意
健康餐隨便買都200起跳　眾人點出2大原因
她PO自拍片「激似子瑜」　身分曝光竟是星二代！
老翁牽車進站遭阻　爆氣「掐脖攻擊」站員
麻將打3天！他「頭突痛到飆淚」　30秒後趴桌昏迷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《電馭叛客2077》新動畫要來了！Netflix釋出最新預告：重返夜城

他好奇「健康餐為何貴」隨便買都200起跳　眾人點出2大原因

羅東站務員遭旅客掐脖　台鐵還原經過：譴責暴力、協助提告

快訊／雨彈來襲！氣象署發「2縣市大雨特報」　最新警戒區域曝

2024年甲辰正科東港迎王平安祭典　交通資訊懶人包一次看

第一次約泡湯「他驚解鎖超舒服」　妹子卻傷心：根本進不來

台東小米粽案廚房找到「一包芬普尼」　毒物醫：患者症狀不符合

愛情來了！4生肖下半年遇「鳳閣星」　準備脫單迎真愛

交友軟體為何不分成「交友、交往、約X」3類型？網搖頭：不會成功

科幻影集使用世新智能棚拍攝　導演、男神演員：世新學生很幸福

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...Ariel：一起辦婚禮

直男去韓國執事咖啡店　親密互動他直呼受不了

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

許孟哲夫妻有雙胞胎基因　怕生第3胎一次變4個XD

小甜甜：不會上節目了　認「演藝工作全沒」

《電馭叛客2077》新動畫要來了！Netflix釋出最新預告：重返夜城

他好奇「健康餐為何貴」隨便買都200起跳　眾人點出2大原因

羅東站務員遭旅客掐脖　台鐵還原經過：譴責暴力、協助提告

快訊／雨彈來襲！氣象署發「2縣市大雨特報」　最新警戒區域曝

2024年甲辰正科東港迎王平安祭典　交通資訊懶人包一次看

第一次約泡湯「他驚解鎖超舒服」　妹子卻傷心：根本進不來

台東小米粽案廚房找到「一包芬普尼」　毒物醫：患者症狀不符合

愛情來了！4生肖下半年遇「鳳閣星」　準備脫單迎真愛

交友軟體為何不分成「交友、交往、約X」3類型？網搖頭：不會成功

科幻影集使用世新智能棚拍攝　導演、男神演員：世新學生很幸福

大谷50轟紀錄球被球迷帶回家　記者怒揭球團騙球話術：天大狗屎

趙露思帶2愛犬飛米蘭　愛狗人士轟「把狗當時尚道具」真相反轉

「贏球是最棒解藥」　古久保看林子偉開轟：太好了

《電馭叛客2077》新動畫要來了！Netflix釋出最新預告：重返夜城

女生「愛吃冰塊」恐是病了！　醫：90%人沒自覺

張志豪、曾頌恩開轟踢館府城獅　中信兄弟保住全年第一

死刑釋憲出爐！白冰冰重申反廢死　批大法官：別人的孩子死不完

國寶級電影看板畫師顏振發舉辦個展　陳亭妃、陳怡珍專程參觀畫作

陳喬恩婚禮前開箱逾30萬精品禮物　喜收Gucci包、Roger Vivier鞋

成大青年社遠到台東　為植物人募集愛心發票

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

搭飛機「乘客貼心1舉動」其實超NG！空服員崩潰

八方雲集「1飲品超意外」　妹子驚：打趴手搖飲！

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

高雄發錢了　9／27記得刷帳戶

快訊／9縣市大雨特報　一路下到入夜

政府發錢又加碼！女性符合資格最高領3.3萬

健忘媽狂掉手機！妹子祭1招竟撿到老公

吳沛憶靈堂代家屬答禮　淚曝「許家蓓生前心願」

新竹今晚送煞「路線曝光」　翁命喪火窟！居民哀號

台灣「大學畢業生」傳中國失聯　親姊做最壞打算

低壓帶北移4天「雨一天比一天猛」　可能又有颱風

雨連襲5天「周日雨最猛」　降溫時間出爐

更多熱門

相關新聞

33歲女三餐「自煮健康餐」！愛吃蛋　1原因半年胖7公斤

33歲女三餐「自煮健康餐」！愛吃蛋　1原因半年胖7公斤

雞蛋富含多種營養，包括維生素A、葉黃素等，更是許多健身族補充蛋白質的來源。但一名33歲女性三餐都吃蛋料理，且自煮少油、少鹽的健康餐，半年體重卻增加7公斤，到診所進一步檢查，才發現是因為對蛋「過敏」，而長期攝取過敏食物，患者引發慢性過敏症狀，並因身體處在發炎狀態，胰島素阻抗，造成脂肪堆積。

3餐都吃健康餐「半年胖7公斤」　竟是對雞蛋過敏

3餐都吃健康餐「半年胖7公斤」　竟是對雞蛋過敏

健康餐搜尋量2020年爆增！1原因開啟養生時代

健康餐搜尋量2020年爆增！1原因開啟養生時代

健康餐老闆喊「一盒應賣300」　算式曝光被轟爆

健康餐老闆喊「一盒應賣300」　算式曝光被轟爆

他買135元健康便當！回家一看傻眼：我是盤子嗎

他買135元健康便當！回家一看傻眼：我是盤子嗎

關鍵字：

健康餐

讀者迴響

熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

搭飛機「乘客貼心1舉動」其實超NG！空服員崩潰

郭書瑤禮服「只有三塊布」辣翻

蝸牛小米粽3死！廚房找到「一包拆封芬普尼」

紀卜心3度被炎上「道歉了」

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

八方雲集「1飲品超意外」　妹子驚：打趴手搖飲！

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

國道2轎車碰撞！女駕駛拋飛車道　遭後車輾斃

快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　院會再開、現場綠委歡呼喊加油

Jennie談「抽電子煙道歉原因」：韓國人覺得錯了，我就彌補

高雄發錢了　9／27記得刷帳戶

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

更多

最夯影音

更多

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面