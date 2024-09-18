炸雞驚見「4根超粗雞毛」　客怒：出餐沒在看？拿坡里致歉了

▲4根超粗雞毛未拔乾淨。（圖／翻攝爆怨3公社）



網搜小組／劉維榛報導

「出餐都沒在看？」一名網友抱怨，吃到一隻炸雞翅，上面就有4根雞毛未拔乾淨，於是打總公司客服投訴，結果購買店家只給予「會向供應商反映」的答案，讓他傻眼不已。文章引來網友直呼「人家是一毛不拔，這個四毛不拔」、「真的品管上疏忽了」。事後，拿坡里急發聲明致歉。

一名網友在臉書《爆怨3公社》抱怨，買拿坡里炸雞桶，結果吃到一隻有毛的雞翅，向店家投訴後，只得到「會跟雞肉供應商反映」的回覆，這讓原PO難以接受。

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原PO照上述的邏輯來推斷的話，他不禁質疑「所以供應商提供有毛的，你們店家從裹粉到下鍋油炸起鍋，出餐都沒在看？」

底下網友熱議，「留著發票打0800客服處理比較快，直接告訴店家沒用的，要直接和客服說才能直接告訴中央廚房」、「人家是一毛不拔，這個四毛不拔」、「真的品管上疏忽了」、「這個滿扯」、「不只有毛，還很小隻」、「說不定那隻是蝦子」。

原PO也在留言串補充解釋，他第一時間向總公司客服反映，「他跟我要購買店家資訊說會有專人跟我聯係，結果就是店家打來就回應我...讓人傻眼又好笑的回覆。」

針對雞翅未拔乾淨的狀況，拿坡里發聲明致歉，內容如下：​

本公司雞肉類產品，皆是來自符合政府規範之食品加工廠商進行製作處理，各門市對於食材的保存及使用均嚴格按照SOP處理，本件遭客訴之門市向來亦確實遵守上開流程，從未有該品項出現有些微雞毛情況發生，此次該門市接獲顧客反映後，本公司立即全面將該品項重新檢視廠商供貨及門市製作流程品管，務求落實店內食品安全衛生完善無虞。

本事件乃該門市偶發事件，對消費者深感抱歉，日後會再加強廠商食材檢驗及門市員工操作之教育訓練，維繫食品安全衛生，避免相關事件再發生。