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快訊／雷雨轟炸　「松山機場暫停地面作業」航班延誤

▲▼松山機場。（圖／民航局提供）

▲大雷雨影響，松山機場暫停地面作業。（圖／民航局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台北市午後下起大雷雨，民航局宣布，松山機場下午3時31分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

民航局表示，受此影響，與松山機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，已要求相關航空站立即於航站內透過公布欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。

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