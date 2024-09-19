快訊／15號颱「蘇力」生成　最新路徑曝

▲颱風「蘇力」生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者蔡亞樺／台北報導

日本氣象廳今（19日）發布，位於南海的熱帶性低氣壓，上午生成為今年第15號颱風「蘇力」（Soulik，密克羅尼西亞命名，原意為酋長頭銜）。中央氣象署預測，未來路徑往西方向往中南半島前進，對台灣天氣沒有影響。

目前西北太平洋有2個颱風，包括葡萄桑、蘇力颱風。氣象署指出，輕颱「葡萄桑」將於今日快速通過東海朝浙江沿岸前進，對台灣天氣無直接影響；蘇力颱風未來以偏西方向往中南半島前進，對台灣天氣亦無影響。

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▲目前西北太平洋有兩個颱風。（圖／翻攝日本氣象廳）

根據氣象署預報，今日受到葡萄桑颱風外圍雲系的影響下，水氣偏多，台灣北部、東北部地區及澎湖、馬祖不定時會有短暫陣雨或雷雨，其中桃園以北地區有局部大雨的機率，清晨南部地區亦有局部降雨出現，而馬祖離颱風距離較近，可能有較大雨勢，其他地區及金門為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，尤其中南部地區對流發展旺盛，可能有局部大雨發生。

氣象署指出，晚間起環境轉為偏南風，北台灣降雨趨緩，受南方水氣影響，雨區轉往南部及東南部地區，逐漸有短暫陣雨或雷雨。氣溫方面，各地高溫介於32至34度間，沒下雨時感受仍較悶熱。