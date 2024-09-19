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顧立雄提3大施政目標　籌購無人機、單兵個裝強化、削減形式主義

▲▼顧立雄 國防委員會 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長顧立雄。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

立法院明開議，行政院長將進行施政報告並備質詢，國防部長顧立雄18日在一場茶敘上，談及他施政3大目標，分別為：無人機的籌購、單兵個人裝備強化，以及現代人性化管理，運用減法思維，削減形式主義、降低無謂干擾，是提升官兵士氣、強化戰力的基石。他也表示，從長遠的眼光來看前瞻未來科技趨勢、聯合作戰需求，以及考量少子化對國軍未來兵力結構影響，將重點放在無人系統、人工智慧及先進科技研發運用，以打造具備防衛韌性的堅強國軍。

顧立雄在茶敘談話中，首先談及「國防預算」的編列。他表示，必須考慮防衛作戰的需求，以及政府整體的財政與施政規劃，行政院核列114年度整體國防預算為6,470億元，比113年度增加464億元，成長7.7％。

顧立雄說，其中年度預算4,760億元，增加415億元，增幅9.6％；另新式戰機與海空戰力提升計畫採購特別預算以及基金預算，則分別編列904億元及806億元。

顧立雄說，進一步來看，年度預算中就人員維持費均務實編列，並且把重點放在建構不對稱作戰能力、強化防衛韌性及堅實後備戰力。他說，身為國防部長，如何將有限的國防資源，有效分配運用、發揮最大效益，是無可旁貸的責任，其中作業維持費近年穩定成長，對發揮武器裝備效能、提供良好後勤支援，尤其具有助益。

在新式武器裝備籌建方面，顧立雄表示，包括範圍很廣，有關「軍用商規無人機」，國防部計畫自113至117年，循國內採購「微型無人機」等6型計3,422架，目前已經決標；另自113年至115年，也將另外籌購「攻擊無人機飛彈系統」2型計976架，提升部隊的精準打擊及反裝甲能力，後續將持續培訓專業操作人員，可以在戰場上執行「視距外摧毀高價值目標」的任務。

另外，顧立雄特別關注「單兵的個人武器裝備」。他表示，首先步槍，陸軍、憲兵及後備指揮部，將從明年起至117年，籌補8萬6,114把新式的T112戰鬥步槍，並且依據部隊類型及作戰任務需求，配發單兵光學瞄準鏡、內紅點瞄準鏡及雷指器。

顧立雄表示，目前軍備局的產能已經備便，可以滿足各軍種量產需要，軍備局第205廠也已經開始執行6.8公厘步槍的研發，預計明年3月就可以完成研製，交由軍種測評。

顧立雄說，如果將步槍視為官兵手中的矛，那麼新一代抗彈板就是盾，軍備局考量敵情威脅及軍種作戰需求，已經在去年底，依照美軍ESAPI規格執行研發，並測試合格，可有效抵抗共軍5.8公厘鋼心彈，規劃明年起產製交付軍種，屆時官兵可以獲得更好的防護力。

顧立雄接著表示，若以更長遠的眼光，來看前瞻未來科技趨勢，以及聯合作戰需求，國防部除以不對稱原則進行兵力整建；同時汲取俄烏戰爭、以哈衝突啟示，以及考量少子化對國軍未來兵力結構影響，將重點放在無人系統、人工智慧及先進科技研發運用，以打造具備防衛韌性的堅強國軍。

顧立雄表示，以無人機為例，運用在防衛作戰各階段，就可大幅優化部隊戰力；後續導入人工智慧，更可以強化系統整合，加速執行任務的效能。再如於實戰中大放異彩的「第一人稱視角」(FPV)無人機的籌建，也正由軍備局建立「多功能無人機系統」研製案，可有效強化戰場上的偵察、標定及殺傷力。

在「人力」方面，顧立雄則認為，這始終是最寶貴的資產，他相信以人性化、現代化的管理，削減形式主義、降低無謂干擾，是提升官兵士氣、進而強化戰力的重要基石。

顧立雄表示，如果官兵弟兄姐妹在營區生活工作，都能擁有好心情、沒煩惱，那麼軍紀或自我傷害這樣的憾事，自然會降到最低。

顧立雄指出，這種「以人為本」的領導力，絕非一朝一夕就能養成，也更需要我們用「減法思維」，在既有的基礎上，務實地檢視組織結構、管理文化及訓練方式，執行策進與革新，期望使官兵在遵守法規及訓練規範前提下，減輕形式化管理的行政事務負荷，並兼顧戰備訓練與生活品質，進而專注戰訓本務。

最後，顧立雄表示，近年來，資訊科技的快速發展，戰爭型態已經產生根本性的變化，攻守雙方的目標，已經從消滅敵人有形力量，逐漸轉向綜合運用有形、無形戰力，改變敵、我乃至利益相關第三方的認知。

顧立雄說，台灣位居「第一島鏈」的重要戰略位置；台海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素，已經有多個自由民主國家，表達了對台灣防衛能力的重視和支持，無論形式為何，都由衷感謝。

在台美關係上，顧立雄表示，這幾年來，台灣和美國等友盟不斷加強安全夥伴關係，在軍事合作層面持續擴張、深化，都有助於國軍戰力提升及區域和平穩定。其中的合作內涵，以實質提升國軍戰力為重點，關注戰備訓練效益、而非形式。

顧立雄表示，這些涉外軍事合作，國防部從來不會大張旗鼓地宣傳，一方面是考量國際情勢、對友盟的尊重；另一方面也是要避免受到不必要的干擾，如此才能有助於國軍戰力的精進，確保國家安全。

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