上周近14萬人慘拉！腹瀉群聚破百　羅一鈞示警疫情「還沒到高峰」

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

腹瀉疫情持續升溫！疾病管制署今（18）日公布，上周就診人次13.7萬較前一周增3.3%，近4周通報106件腹瀉群聚，群聚通報仍為5年同期新高。受到中秋假期烤肉、聚餐等影響，疾管署副署長羅一鈞示警，疫情還沒到最高峰。

疾管署監測資料顯示，國內第37周（9月8日至14日）腹瀉門急診就診累計137,034人次，較前一周132,519 人次上升3.3%，較近5年同期次高；另全國近四周（第34至37周）共接獲 106 起腹瀉群聚通報案件，亦高於2019至2023年同期通報數，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計41起，以檢出諾羅病毒（ 20件，占48.8%）為多，其次為腸炎弧菌（15件，占36.6%）。

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疾管署說明，近期腹瀉群聚案件檢出病原以諾羅病毒為多。食用受諾羅病毒污染的食物或飲水、與病人接觸（如與病人分享食物、水、器皿；接觸到病人的嘔吐物、排泄物或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫；或接觸到病人曾接觸的物體表面）而感染，常造成校園、餐飲旅宿場所等大規模群聚事件。

疾管署表示，諾羅病毒傳染力強，潛伏期約24-48小時，主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。感染諾羅病毒期間應充分休息並補充水分與營養，必要時補充電解質，並注意以肥皂或洗手乳正確洗手，降低傳播風險。

疾管署呼籲，如廁後、進食或備餐前皆應以肥皂或洗手乳正確洗手，食物貯存或調理過程應符合衛生條件、避免生熟食交叉污染，食物徹底煮熟再食用（尤其是蚵、貝等帶殼水產），以預防諾羅病毒傳播。

另外，餐飲、團膳業者應落實廚房環境消毒與清潔，並留意工作人員（尤其是廚工）衛生及健康情形，如疑似感染諾羅病毒應暫停工作，並於症狀解除至少48小時後才可上班。受病患污染的器物表面，應用20cc漂白水加1公升清水（1,000 ppm）擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水（5,000 ppm）消毒清理。