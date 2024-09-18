東方「潮濕空氣到」　鄭明典示警：小心強對流的突襲

▲東方潮濕空氣到達。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣不穩定，前中央氣象局長鄭明典今指出，東方潮濕空氣到達，台灣上空雲量增多，有些地方已經有陣雨。天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，明天起受到低壓帶所帶來的南方水氣影響，午後陣雨會從中南部往北擴張到整個西半部。

鄭明典今在臉書PO出一張衛星雲圖，直指東方潮濕空氣到達，他說，昨天很乾，午夜後潮濕空氣到達，台灣上空雲量增多，有些地方已經有陣雨。

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鄭明典提到，葡萄桑颱風環流結構實在不明顯，強對流區也有點分散，提醒小心區域性強對流的突襲了。

李至晟今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，葡萄桑持續以很快的速度朝西北前進，最新路徑預測沒有太大的變化，會在與台灣北部保持約500公里的距離下，在今、明天通過東海後登陸浙江一帶。

他說，由於大氣環境不佳，目前結構還是相當不對稱，接近台灣的西南側環流比較弱，預測北部、東半部的迎風面才有短暫陣雨的機會。中南部地區受到影響較小，今天午後仍然有雷雨機會，山區和內陸平地雨勢較大，出門留意防曬以及準備雨具。

李至晟指出，南海的熱帶性低氣壓預測會朝西前進，往越南移動，對台灣天氣沒有直接的影響。但台灣位於2個系統所構成的低壓帶內，明起開始受到低壓帶所帶來的南方水氣影響，午後陣雨會從中南部往北擴張到整個西半部。

李至晟表示，周末台灣附近的西南到偏南風風速更強，南部、東半部到恆春半島會出現比較持續的降雨，甚至有機會持續到下周的前中期，詳細降雨還要看低壓具體位置而定。到下周中後期低壓帶北上後，太平洋高壓增強，才可望迎來比較穩定的天氣。