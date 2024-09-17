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台中百貨周慶壓軸！豐原太百喊：比出國買還便宜　最高回饋38%

▲台中百貨周年慶。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中豐原太平洋百貨周年慶壓軸登場，打出最高38%回饋，要讓消費者比出國買還便宜。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中百貨周年慶檔期，位在山城的豐原太平洋百貨壓軸登場，打出38%回饋口號，喊出要讓消費者「比出國買還便宜」優惠搶客。豐原太百指出，週年慶9月19日到24日搶先預購，9月26日到10月20日開打，今年化妝品專櫃都推出特惠商品，買到5萬1000元不含贈品總回饋金額就高達9230元，比出國買更划算。

館方指出，9月19日到24日預購同享滿仟送佰超值回饋，9月26日到10月9日卡友於1樓化妝品當日單筆3000送300、全館1到7樓以及9樓當日滿5000送500，通通累計贈送無上限。此外，預購及開打首四日卡友超級加碼回饋滿3萬加送600、5萬加送1300、10萬加送3300、20萬加送7000、，30萬加送1萬1000，還有卡友當日刷卡滿1萬3起即贈百貨禮券，最高加贈4500、刷指定信用卡當日滿5萬再加贈500，選擇樂饗購再享3%回饋。

▲台中百貨周年慶。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中廣三SOGO百貨祭出抽獎iPhone16搶客。（圖／記者游瓊華翻攝）

除了豐原太百之外，廣三SOGO百貨週年慶也在19日正式開跑，除了祭出滿仟送佰及各樓面加碼送等活動，新APP會員註冊還可抽iPhone16新機，預估目標業績將會有110%的成長。9月25日前，12樓特賣場還有日本日產展，販賣多種北海道當地的真空海鮮食材以及當地超高人氣的起司蛋糕伴手禮、日本道地美食、工匠藝術品等，且單筆消費滿1000即有機會抽中北投飯店住宿券，要搶攻哈日族荷包。

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百貨周年慶豐原太平洋廣三SOGO

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