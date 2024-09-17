▲2024地景藝術節，福容桃園機捷A8 店ABar展出「自由飛鳥」

▲福容桃園機捷A8 店ABar展出「自由飛鳥」。（圖／福容桃園機捷A8 店提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2024桃園地景藝術節於龜山區展開，以「迴。龜」為主題，獲得在地公、民營單位響應，其中，位在龜山區內的福容大飯店桃園機捷A8店，以「家有喜事」歡喜心，請到A8藝文中心的藝術家黃海蒂，於飯店5樓ABar餐廳創作展出「自由飛鳥」地景藝術作品，歡迎民眾前來打卡合影、上傳享抽獎。

▲「自由飛鳥」使用多達近400個客製化輕型玻璃元素

福容大飯店桃園機捷A8店並同步推出住房、餐飲優惠活動及龜山在地食材主題餐點，邀請大家分別透過不同角度方式，領略欣賞桃園龜山豐厚濃韻在地文化特色。福容桃園機捷A8 店表示，藝術家黃海蒂，以溫柔光亮且富童趣風格著稱，擅長以孩子及生活週遭為創作核心，透過平面或多元複合媒材，描繪剎那日常觀察，進而傳達永恆堅定信念與更深層情感流轉。

▲「自由飛鳥」地景藝術作品，歡迎民眾前來打卡合影、上傳享抽獎

2023年更嘗試走進桃園龜山社區、與在地民眾一起進行藝術共創，而這段美好經歷也促成2024年與福容桃園機捷A8店合作機緣，衍伸化身為本次活動作品『自由飛鳥』，經歷多次開模實驗、突破以往陶瓷用料，作品使用多達近400個客製化輕型玻璃元素，以四芒星代表夢想、自由飛鳥代表追尋夢想的勇氣象徵，以更加透明澄澈姿態展現大眾眼前，亮麗盤旋在福容桃園機捷A8店5樓ABar餐廳的天空，傳遞每位旅人走訪桃園龜山的旅途之光。

▲配合地景藝術節，福容桃園機捷A8店推出餐飲優惠。（圖／福容桃園機捷A8 店提供）

為鼓勵民眾更加領略『自由飛鳥』作品之美，即日起至10月31日，福容桃園機捷A8店除熱情邀請大家至飯店參觀，凡現場打卡並上傳與『自由飛鳥』合影照片，即可參加抽獎，獎品除福容住宿券、自助餐券外，還有機會獲贈黃海蒂迷你畫作乙幅。

此外，即日起至9月30日，凡入住福容桃園機捷A8店，還可享『玩地景好禮包』加價購，可獲得本次藝術節活動客製化限量好禮，餐飲部分也同步響應，即日起至9月30日，凡出示地景藝術節宣傳摺頁、海報等宣傳品或具桃園龜山地區戶籍鄉親，皆可享福容桃園機捷A8店餐飲優惠。