徐衍璞視導軍備局生產製造中心　勉勵研發「三打」新武器

軍聞社

下週就是中秋佳節，國防部副部長徐衍璞上將12日前往北部地區，慰勉軍備單位，肯定所有官兵同仁都是無名英雄，在維持國軍堅強戰力上扮演關鍵角色，因為有研發、製造、生產，才能給予戰鬥部隊源源不絕的後勤補給支援，同時轉達顧部長慰勉官兵同仁平日執行任務的辛勤付出，並提前向大家祝賀佳節愉快。

徐副部長今天前往南港地區，慰勉軍備局生產製造中心暨第202廠、工營中心暨北工處、規格鑑測中心等單位，針對人才培育及未來研發規劃等面向，提出工作指導，並頒發加菜金，與官兵合影，肯定他們投入國防自主及軍備研發生產的努力與貢獻。

徐副部長表示，國軍各式武器裝備要與時俱進，研發是一切的動力，沒有研發就沒有生產，而研發就必須依靠人才，因此，人才培育將列為第一優先，期勉幹部，擬定完整的人才培育計畫，選派及鼓勵優秀人員赴國內外進修，汲取最新的科技導向，累積自我在武器研發製造生產的全般概念，將所學帶回單位，蔚為國用，厚植國防戰力。

徐副部長指出，科技改變戰爭型態，各級幹部應召集所屬官兵同仁集思廣益，有計畫、有目標的針對未來研發進行前瞻規劃，生製中心各廠應依據各自專業領域，參考世界各國新式武器裝備，結合國軍建軍備戰需求，訂定近、中、遠程的研發計畫，朝向打得遠、打得快、打得準，機動、分散、快速、有效的軍備發展目標，使部隊發揮不對稱戰力。