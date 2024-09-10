台鐵票價調漲今討論　陳世凱：尊重董事會結論

▲交通部長陳世凱 。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵票價凍漲29年，台鐵公司今（10日）下午召開董事會討論調漲方案，內部建議採3%投資報酬率計算平均漲幅，並採遞遠遞減方式調整不同距離的漲幅。對此，交通部長陳世凱表示，尊重台鐵公司治理，等董事會結論出來，再做討論。

台鐵公司依立法院核准的鐵路運價率公式，預計提出合理報酬率3％、4％及5％方案，試算平均漲幅分別達35.62％、40.41％及44.52％，為避免調漲幅度過大，公司的營運單位建議採3％方案計算，再以遞遠遞減方式計算，原則上短途漲最多、長途漲最小，減少對民眾影響，最快明年第一季實施新票價。

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陳世凱今日上午出席觀光署「環法自行車挑戰賽日月潭站記者會」，會後接受媒體聯訪被問起台鐵調漲票價一事，他表示，尊重台鐵公司董事會的運作，在沒有結論之前，交通部不會做太多的評論。

陳世凱說，台鐵票價已經29年沒有調漲，確實是需要被討論，他尊重台鐵公司的治理，公司董事會今天開會結論出來之後，再來做討論。

媒體追問可能一次漲足嗎？陳世凱表示，要看台鐵公司董事會開會結論，他之前也強調過，票價需要被討論跟可能調整的，考量到希望大眾能夠多搭乘，利用大眾運輸工具達到減碳效果，因此民眾接受的程度也是需要被考量的。

陳世凱強調，希望在達成大眾運輸的狀況之下，調漲票價是大家能夠接受的狀態比較好。是否採遞遠遞減方式調整，陳世凱重申，台鐵公司還在做討論，等台鐵公司討論完之後，再做進一步的研商。

至於新票價是否在明年第一季實施，陳世凱表示，時間點很難說，要看台鐵公司董事會的開會結論是什麼，他再來協助。