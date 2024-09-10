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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

攜手國防部深植國安觀念　調查局沉浸式推理遊戲展演

文／軍聞社

調查局辦理「謎島伏流」沉浸式遊戲展演9日於高雄熱烈展開，攜手國防部政戰局共同策展，並結合時下流行的「劇本殺、推理解謎、沉浸式劇場」，推出國安及國防教育推理遊戲展，期盼透過身歷其境的互動遊戲，將觀念潛移默化深植於年輕世代心中。

為期20天的活動，下午在高雄駁二特區Pinway倉庫展開，主辦單位調查局長陳白立、政戰局副局長張少將出席，也邀請到高雄市副市長林欽榮等機關單位貴賓，蒞臨現場參加開幕儀式；隨後，由高雄在地橄欖葉劇團專業演員，帶領眾人登上故事中的「冒險夢號」郵輪，蒐集線索合作解謎，體驗沉浸式角色扮演遊戲。

調查局長陳白立表示，遊戲過程中，巧妙融入國人生活中可能遭遇的國安議題情境，必須透過思辨、動腦、推理和溝通，才能還原事件真相，讓人充分感受到偵辦案件的臨場感。歡迎所有民眾自由參觀互動式展覽，並利用投影機、AR濾鏡、手機情境解謎等科技互動，進一步認識國安國防觀點及其重要性。

政戰局副局長張少將指出，很感謝高雄市政府對於國軍的支持，這次能夠到駁二藝術特區，看到參與民眾如此熱絡，一起共襄盛舉，越多人關注國防與國安，對國家安全將會越有幫助，國軍也會努力做好戰訓本務及保防安全工作，持續守護國家安全。

張副局長強調，中共對國軍的滲透及認知作戰，無所不用其極，感謝調查局這幾年持續協助國軍，將損害管控降風險降至最低，確保國軍安全無虞。此外，政戰局也提供9部保防單元劇，讓參觀民眾觀看，使其更瞭解近年境外敵對勢力對我滲透分化、竊取機密等手段與方式，誠摯歡迎民眾前來參觀這場互動式展覽。

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