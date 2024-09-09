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快訊／大雷雨猛灌南高屏　國家警報響「暴雨2小時」

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲午後降雨持續不斷。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨持續，中央氣象署今（9日）下午3時32分針對台南市、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，並針對屏東縣三地門鄉、台南市南化區發布災防告警，暴雨持續2小時。

氣象署指出，台南市、高雄市、屏東縣大雷雨持續時間至下午4時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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▲▼台南市、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

▲台南市、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

另外，氣象署針對屏東縣沙漠溪（海神宮）、台南市後堀溪（千層岩瀑布）發布災防告警，持續時間至下午5時32分。

氣象署表示，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署指出，今、明天低氣壓接近及影響，今日大台北、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率。

氣象署表示，明天北部及東北部地區有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部及東南部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

大雷雨即時訊息
影響時間：9日白天
＊警戒區域
台南市：玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、龍崎區
高雄市：小港區、林園區、大寮區、大樹區、燕巢區、田寮區、旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、桃源區
屏東縣：屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、新園鄉、崁頂鄉、南州鄉

山區暴雨
影響時間：9日白天
＊警戒區域：屏東縣三地門鄉、台南市南化區

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