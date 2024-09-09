陸企人資「神鬼操作」！偽造離職員工資料　5年領走近億資遣費

▲電子公司的人資專員利用職務之便，大量偽造虛構離職員工名單，向公司溢報離職工資與賠償金。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

近日，大陸江蘇省蘇州太倉市傳出一起驚人的職務侵占事件！一名電子公司負責員工薪資發放的人資專員，聯合助理與同學大量偽造虛構的離職員工名單，向公司溢報離職工資與賠償金，5年內得手超過人民幣1900萬元（約新台幣8600萬元）。

據《瀟湘晨報》報導，江蘇省蘇州太倉市一家電子公司接獲員工舉報，稱發放的工資和離職補償金「有問題」。有員工反映，其工資沒有正常發放，卻有一部分工資下發的對象「根本不是該公司的員工」。

公司清查發現，人事薪酬專員嚴某有重大嫌疑，該電子公司為某上市公司的全資子公司，工資均由總公司發放。但嚴某在工作期間發現，總公司財務只會確認工資匯總表上是否有領導簽字審批，並不會審核工資表實際內容。

嚴某認為其中有機可趁，於是找到自己的助理念某和同學易某，讓易某提供他人的銀行卡等資訊，再讓助理製作離職員工工資匯總表時，填充進這些人頭假資訊來冒充公司離職員工，再通過PS偽造領導簽字的方式，詐領離職工資以及補償金。

與此同時，嚴某還利用職務之便，在製作在職員工工資匯總表時，用假員工身份資訊和銀行卡號代替真員工的相關資訊，並給假員工偽造了比真員工更高的工資，待實際冒領到高額工資後，再以「公司作業疏失」等藉口，將實際工資轉帳給資料被替換的真員工，自己侵佔差額的錢款。

根據嚴某交代，他幾年前投資失敗，又沉迷於彩票和賭球，欠下了高利貸，才想到利用發現的公司制度漏洞彌補個人債務虧空。

經蘇州檢察機關審查發現，嚴某在念某和易某的幫助下，共侵佔該公司財產近人民幣1900多萬元。近日，三人因犯職務侵佔罪，被判處有期徒刑11年到4年6個月不等。

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