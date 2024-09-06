快訊／台中警爆集體開假單！資深巡佐遭羈押　10警交保

▲台中警爆群開假單案，1名巡佐遭羈押。（示意圖／資料照，與本案無關）



記者游瓊華／台中報導

台中市警局再傳風紀案！台中地檢署日前突襲搜索台中市多個警分局，偵辦員警利用取締民眾交通違規勤務機會涉嫌圖利案件，一口氣帶回16名員警以及5位民眾，檢察官複訊後，認定被告第六分局西屯派出所李姓巡佐，涉違反犯貪污治罪條例以及使公務員登載不實公文書等罪，且有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；另外其餘10名員警分別以新台幣3萬元至20萬元交保候傳，另一蘇姓民眾無保請回。

據了解，李姓巡佐從警超過30年，長年任職台中第六分局，先前還曾獲頒服務滿30年的警察獎章，是相當資深的警務人員。

據查，本案是因近期各地頻傳有警員開單涉及弊端，警政署要求全國警察機關自清自查，台中市警局政風處發現，部分罰單確有疑慮，不肖警員疑將罰款金額較高的逕行舉發罰單，擅自改為當場舉發，以此降低罰款金額，圖利被取締的對象。

檢察官吳昇峰4日指揮法務部廉政署中部地區調查組、調查局中部地區機動工作站、警政署政風室、台中市警局，持法院核發搜索票搜索台中市政府警察局第六分局、第四分局、第二分局以及豐原分局等，共計9 處所，約談犯罪嫌疑人12 名、證人9 名到案說明。