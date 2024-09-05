快訊／環評沒過關原因曝！高雄國賓拆除重建　鄰戶揭5大隱憂

▲高雄國賓拆除重建，鄰近住戶曝隱憂。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄國賓飯店危老開發案今（5）日上午於市政府召開環評大會，不過，鄰近住戶組成自救會拉布條抗議，在58層、52層建築完工後，恐對交通、周邊環境、日照及景觀等帶來衝擊，且基地位於土壤液化高潛勢區的威脅，容易導致鄰房施工安全的疑慮。在歷經1個半小時討論，環評委員決議環評未通過，要求開發單位補充修正後，再送大會審議。

高雄國賓重建案，在愛河河岸規劃58層、52層兩棟巨大建築，鄰近住戶組成自救會抗議，認為超高的容積設計成550戶住家及二家店舖導致諸多衝擊，如交通、周邊環境、日照及景觀等，且基地位於土壤液化高潛勢區的威脅，容易導致鄰房施工安全的疑慮。

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▲高雄國賓拆除重建…「環評沒過關」。（圖／記者賴文萱翻攝）

今日上午舉行的「高雄市政府環境影響評估審查委員會第80次會議」，會中針對「國賓飯店拆除新建案」環境影響說明書進行審查。環保局表示，除依法讓民眾登記旁聽、發言外，同時以線上直播方式公開披露整個審議過程，公開透明。

經過1個半小時熱烈討論後，環評委員決議環評未通過，會中委員指出，國賓新建案因鄰近愛河，應加強地下水觀測自動化及模式模擬，另因地質具不連續性，也須充實地質報告及鄰房安全措施；再者，因開發量體大，應加強交通衝擊、停車及車輛出入口規劃。

環保局長張瑞琿表示，非常感謝今日參與會議旁聽發言的民意代表及民眾提供寶貴之意見，並重申環評審查中絕對恪遵法定程序，並落實資訊公開與民眾參與之原則從嚴審查。針對國賓案，後續請開發單位10月31日前依委員意見補充修正後，再送大會審議。