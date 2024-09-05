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社會 社會焦點 保障人權

抓包妻出軌！他氣到中風病危還丟工作　提告遇尼采法官吞敗

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台南一名人夫主張因小王和妻子有姦情，讓他氣到中風，求償80萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

法官對婚外情求償案件各有見解，除台中有法官認為「性自主決定權」為憲法保障的個人基本人權，駁回3起婚外情求償外，台南也有法官引用德國哲學家尼采的名言「愛情不會成為一種制度」並駁回求償案，被媒體稱為尼采法官，日前他又引用馬克思等人的思想，認為國家利用撫慰金制度，審查人民的「婚姻內涵」，形同把婚姻制度帶向「拜物主義」，使婚姻關係「異化」，判定配偶權並不涵納在現行民法侵權行為法中，駁回求償案件。

人夫主張，他發現妻子出軌小王，手上也握有兩人親密對話和照片，攤牌後小王於去年7月8日前往妻子娘家討論後續處理事宜，他因受重大刺激，當晚就腦出血中風，隔日被家人發現送醫急診，並發病危通知書進行檢查，住了17天才離院，後續還需復健治療，也因此遭公司解職。他認為小王和妻子堅持交往，導致他健康受損，要向小王求償看護費、急診費、住院費、工作損害等共13萬餘元，再加上66萬餘元精神撫慰金，共求償80萬元。

全案審理時，小王表示他因室内裝修相關業務，和人妻往來認識。人妻在2022年奉子成婚，但和丈夫並未同居過，雙方很少連絡，人夫自己不認真經營婚姻關係，並非因他介入才導致婚姻破裂，所以他沒有侵害配偶權。商談那天他自知有錯，並未對人夫或其他人態度不佳，人夫當晚腦出血僅是個人體質導致，和他並無關係。

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲法官認為民法侵權行為並不涵納「配偶權」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

法官認為，現行民法侵權行為法並不包含「配偶權」，民法第195條第3項並未保護身分關係的內在品質，也就是不保護婚姻是否圓滿幸福、父母子女間是否父慈子孝。他引用馬克思等思想，認為國家若恣意用精神慰撫金制度，介入審查人民的「婚姻內涵」，就是把婚姻制度帶向「拜物主義」的集體意識當中，婚姻內涵和金錢是否互有轉換，應由當事人去塑造，不應由國家置入而強加，就如同「性」的本身也可能是婚姻的要素之一，應由當事人透過協議去自由形成，同樣不應由國家置入而強加。

法官指出，人民在司法見解的「助長」下，藉由訴訟程序將婚姻關係的經營，轉化為金錢給付的賠償，無形中，讓無價的婚姻關係質變為價格化的標的，「實質上便是國家介入於人民自我貶損人格的過程」，使婚姻關係「異化」，應省思現行實務見解是否可取。

在諸多引經據典後，法官認為，人夫的身體健康和妻子出軌也難認有因果關係，駁回人夫請求。可上訴。

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