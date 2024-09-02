開鏟斗機頭伸窗外看距離！29歲男被「夾爆頭噴血慘死」　老闆遭判刑

▲29歲男遭鏟斗機鏟斗臂夾爆頭慘死，老闆遭判刑。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者陳韻如／基隆報導

基隆港西岸27號碼頭2023年8月21日發生一起恐怖工安意外！一名29歲謝姓男子開鏟斗機準備倒車上大貨車，要隨公司前往其他工地時，因探頭查看後方狀況，而不慎觸動踏板，導致鏟斗臂揚起，謝男頭部當場遭夾爆，大量噴血慘死。案經法院審理，法官認定，其公司張姓老闆因未裝防護措施，才釀成悲劇，因此依法判處5月徒刑，得易科罰金。

根據判決，謝男受雇於首席環保企業股份有限公司，2023年8月21日上午被派往基隆港西岸27號碼頭工作，並駕駛鏟斗機清運廢棄物，等到清運工程完成之後，謝男準備將鏟斗機開上運輸用的大貨車上，而在倒車時他起身並將頭伸出窗外，卻不慎觸動腳踏板，鏟斗臂隨即啟動上揚，謝男頭部當場被夾爆，噴出大量鮮血慘死。

謝男家屬事後對公司提告求償，檢方偵辦後認為，首席公司應該依照職業安全衛生法規定，對機械設備等，加裝符合規定的設備及措施，且雇主也應該在勞工離開機械時，將機械熄火或安置剎車等，防止機械滑動，也應該在鏟斗機上架設安全桿及完整的窗邊防護網，但身為負責人的張男卻都未作到，才會造成此次事故發生，因此依法將張男提起公訴。

法官審理後認為，公司的張姓老闆沒有採取必要的安全措施及管理機制，導致憾事發生，造成家屬遭受驟失親人之痛，實屬不該，但考量他對於犯行坦承不諱，且也已與家屬達成和解，經家屬同意予以輕量刑、緩刑後，法官最終依過失致死罪嫌，輕判他5月徒刑，得易科罰金。緩刑2年。全案可上訴。