　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

開鏟斗機頭伸窗外看距離！29歲男被「夾爆頭噴血慘死」　老闆遭判刑

▲基隆港驚傳死亡！29歲操作推土機夾斷頭。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲29歲男遭鏟斗機鏟斗臂夾爆頭慘死，老闆遭判刑。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者陳韻如／基隆報導

基隆港西岸27號碼頭2023年8月21日發生一起恐怖工安意外！一名29歲謝姓男子開鏟斗機準備倒車上大貨車，要隨公司前往其他工地時，因探頭查看後方狀況，而不慎觸動踏板，導致鏟斗臂揚起，謝男頭部當場遭夾爆，大量噴血慘死。案經法院審理，法官認定，其公司張姓老闆因未裝防護措施，才釀成悲劇，因此依法判處5月徒刑，得易科罰金。

根據判決，謝男受雇於首席環保企業股份有限公司，2023年8月21日上午被派往基隆港西岸27號碼頭工作，並駕駛鏟斗機清運廢棄物，等到清運工程完成之後，謝男準備將鏟斗機開上運輸用的大貨車上，而在倒車時他起身並將頭伸出窗外，卻不慎觸動腳踏板，鏟斗臂隨即啟動上揚，謝男頭部當場被夾爆，噴出大量鮮血慘死。

謝男家屬事後對公司提告求償，檢方偵辦後認為，首席公司應該依照職業安全衛生法規定，對機械設備等，加裝符合規定的設備及措施，且雇主也應該在勞工離開機械時，將機械熄火或安置剎車等，防止機械滑動，也應該在鏟斗機上架設安全桿及完整的窗邊防護網，但身為負責人的張男卻都未作到，才會造成此次事故發生，因此依法將張男提起公訴。

法官審理後認為，公司的張姓老闆沒有採取必要的安全措施及管理機制，導致憾事發生，造成家屬遭受驟失親人之痛，實屬不該，但考量他對於犯行坦承不諱，且也已與家屬達成和解，經家屬同意予以輕量刑、緩刑後，法官最終依過失致死罪嫌，輕判他5月徒刑，得易科罰金。緩刑2年。全案可上訴。

ET快訊
18歲繼女手拿電子煙　吳東諺刪照道歉了
規模5.5地震「中北部有感」　氣象署：屬0403餘震
快訊／00929開獎　年化配息率跌破10%
快訊／墾丁驚見女屍！著黑背心、牛仔裙
快訊／16:26規模5.5地震！　最大震度4級
快訊／國家警報響！　預估震度3級以上
快訊／U18中華開幕戰抗韓打線出爐
國民黨團替柯文哲抱屈「人權被侵害」　批檢調強押人想居功
北檢將抗告！律師見「柯文哲無保裁定」曝：至少面臨2大挑戰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南迴公路聯結車過彎側翻！與對向休旅車擦撞　2駕駛擦挫傷

工程款分不均釀血案　他慘遭「老闆兒+剛出獄員工」聯手襲擊亡

墾丁後壁湖海域驚見女浮屍！著黑背心、牛仔裙　身分仍待查

前男友未戴套硬上害墮胎慘休學　她控「嬰靈纏身20年」結局曝

快訊／高雄貨車左轉遭拖板車擊落！瓦斯桶噴飛砸中轎車

OL背痛整復竟遭揉胸捏乳！師傅脫光她內衣喊「別怕」：這樣才會好

福德坑溪驚見休旅車「開進溪床」搭棚露營　宜蘭水資處要管了

開鏟斗機頭伸窗外看距離！29歲男被「夾爆頭噴血慘死」　老闆遭判刑

最後身影曝！基隆女失蹤6日家屬急報案　疑七堵山區走失持續搜索

台中2男雨中街頭扭打！只因搬家聲太吵爆衝突...互告傷害

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

館長2度現身北檢聲援柯文哲！　喊話檢方拿出證據：不然就放人

館長聲援柯文哲曬到臉紅！　嗆檢調：法治國家請拿證據

Yuri算感情「正緣需離開演藝圈」　曝單身2年半...樂天結婚要離隊

根本沒有亡母手尾錢！往生者是 #陳佩琪 父親 #民眾黨 痛批「綠色恐怖做文章 還有什麼可以相信？」 #柯文哲

邊荷律「奶音唸中文」超萌！ 　「免靠翻譯軟體」被誇獎燦笑

南迴公路聯結車過彎側翻！與對向休旅車擦撞　2駕駛擦挫傷

工程款分不均釀血案　他慘遭「老闆兒+剛出獄員工」聯手襲擊亡

墾丁後壁湖海域驚見女浮屍！著黑背心、牛仔裙　身分仍待查

前男友未戴套硬上害墮胎慘休學　她控「嬰靈纏身20年」結局曝

快訊／高雄貨車左轉遭拖板車擊落！瓦斯桶噴飛砸中轎車

OL背痛整復竟遭揉胸捏乳！師傅脫光她內衣喊「別怕」：這樣才會好

福德坑溪驚見休旅車「開進溪床」搭棚露營　宜蘭水資處要管了

開鏟斗機頭伸窗外看距離！29歲男被「夾爆頭噴血慘死」　老闆遭判刑

最後身影曝！基隆女失蹤6日家屬急報案　疑七堵山區走失持續搜索

台中2男雨中街頭扭打！只因搬家聲太吵爆衝突...互告傷害

部落達人帶路台東深度遊！走進成年禮傳統領域　大石壁秘境喝咖啡

吳鳳被爆當導遊帶團澄清了！　「陪客人走行程」發聲吐無奈

傳奇教練貝克之子代打敲首安　貝克：我一直相信他會大聯盟球員

沒看到關鍵角度畫面　美網超扯判決協會致歉了

才剛躺床！「妹妹傳來LINE貼圖」破萬人爆共鳴：想買了

日本福岡動物園幼象三度脫逃　市長致歉：已採取措施

南迴公路聯結車過彎側翻！與對向休旅車擦撞　2駕駛擦挫傷

韓國派狀元候補左投先發　中華隊排前4棒左打教頭解釋原因

60歲布萊德彼特穿LV喇叭褲超帥　牽小26歲女友打片曬恩愛

JR西日本最新觀光列車10月上路！亮點搶先看　私人包廂看移動風景

起床發現手被胖喵壓住　狂喊走開虎斑全程無視

社會熱門新聞

彭振聲得知被羈押　訝異又難過

即／柯文哲當庭釋放　北院說明理由

柯文哲無保請回　律師見1細節「很奇怪」

快訊／柯文哲無保請回　彭振聲羈押禁見

只露出一顆頭！　竹北爆「人體壽司捲」恐怖虐童幼兒園

柯文哲無保請回！北檢將提抗告

柯文哲說話了！遭調查2天「備受壓迫、凌虐」

即／高雄女全身血泊倒慢車道亡　警拉線封鎖調查

即／柯文哲、彭振聲羈押庭結束　北院凌晨3點宣示裁定

柯文哲出來了！面色凝重走出北檢

竹北恐怖幼兒園！　家長看監視畫面心碎

彭振聲羈押禁見　北院裁定理由曝光

即／毛嘉慶、練鴻慶赴北檢遞狀　告發北檢洩漏秘密

柯被帶走69小時　批檢編故事、壓迫凌虐

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

王世堅賭輸了！臉書「留8字」被灌爆：期待高空彈跳

摩羯近90度大轉彎！　最新各國路徑曝

彭振聲得知被羈押　訝異又難過

重機正妹車禍亡！網指1點嘆：不意外

即／柯文哲當庭釋放　北院說明理由

「北檢丟大臉了！」他早斷言難羈押柯文哲

遊客把車「開進溪床」搭棚露營　頭城人氣炸

柯文哲無保請回　律師見1細節「很奇怪」

柯文哲上車後　館長轉頭「開罵名嘴」全讚爆

柯文哲行蹤曝光！　無保請回後直衝她家

小S大女兒Elly南加大「就讀科系」揭曉

快訊／柯文哲無保請回　彭振聲羈押禁見

只露出一顆頭！　竹北爆「人體壽司捲」恐怖虐童幼兒園

柯文哲無保請回！北檢將提抗告

賭柯文哲沒被羈押要高空彈跳！　王世堅喊「稍安勿躁」

更多

最夯影音

更多

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面