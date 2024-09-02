邵琇珮列京華城案共犯！離譜「方案四」幕後推手　檢將發動約談

▲台北市都委會執行秘書邵琇珮，被視為京華城容積獎勵設計的靈魂人物。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦京華城容積案，依收賄罪嫌聲押前台北市長柯文哲遭駁回，現正研擬抗告中，同時持續釐清違法的容積獎勵「方案四」來源，其中已被列為圖利罪共犯的北市都委會執行秘書邵琇珮，因具有多年都市規劃專才，在自創20%獎勵給京華城的「方案四」中出力甚多，檢察官將儘速指揮廉政署約談邵琇珮到案說明。

邵琇珮曾任台北市都發局都市規劃科長，調升都發局總工程司，現職台北市都市計畫委員會執行秘書，雖在都委會組織架構中位居第三，但業務職掌是「承主任委員之命，綜理本會全盤業務並指揮監督所屬員工，以及審核相關文稿」，在正、副主委分別由副市長、市府主秘兼任的情況下，邵琇珮可說是都委會內實質上的第一把交椅。

威京集團旗下的京華城公司，在2018年申請把購物中心改建容積率，從560%提高到840%，雖然多名局處官員及都市計畫委員認為，京華城案不適用《都市更新條例》的容積獎勵，不過都委會最後仍在2021年9月決議，同意京華城以獨創的獎勵項目，增加容積率。

最後決議的關鍵，是都委會選擇了京華城容積獎勵諸多方案中的第四案，包括以「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」及「宜居城市貢獻」名目，給了京華城額外的20%容積獎勵，結果被監察院糾正，指出這些獎勵項目，欠缺法令依據，認為北市都委會及都發局的規劃提案、審議及核定，都有重大違失。

▲台北地院裁定指出，台北市前副市長彭振聲(中)所涉圖利案共犯是邵琇珮。（資料照／記者李毓康攝）

檢察官指揮廉政署調查，威京集團沈慶京涉嫌行賄議員應曉薇至少4740萬元，藉議員職權陳情、關說甚至不當施壓公務員，沈慶京、應曉薇以及應的助理吳順民8月30日分別被依《貪污治罪條例》違背職務行收賄罪嫌收押禁見後，法院9月2日再依圖利罪嫌將前台北市副市長彭振聲收押禁見，同時遭聲押的柯文哲則獲無保請回。

根據法院裁定意旨，收押彭振聲的理由，除了違法的容積獎勵，可能圖利京華城的利益及賄賂金額都極為龐大，影響國家公益甚重之外，還有「共犯邵琇珮則顯可疑係因畏罪而潛逃中」，不過2日上午傳出，邵琇珮只是請假出國遊玩，已經返台。

據了解，邵琇珮是北市府內極為重要的都市規劃人才，為了解決京華城容積獎勵案，在引發爭議的「方案四」中出力甚多，可說是讓「方案四」設計成形的靈魂人物，為釐清「方案四」到底是由業者或市府提出，以及提案到都委會審議通過的過程，專案小組將盡速約談邵琇珮到案。