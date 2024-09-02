　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

邵琇珮列京華城案共犯！離譜「方案四」幕後推手　檢將發動約談

▲▼雙城論壇公共住宅與都市更新分論壇，北市都發局總工程司邵琇珮。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市都委會執行秘書邵琇珮，被視為京華城容積獎勵設計的靈魂人物。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦京華城容積案，依收賄罪嫌聲押前台北市長柯文哲遭駁回，現正研擬抗告中，同時持續釐清違法的容積獎勵「方案四」來源，其中已被列為圖利罪共犯的北市都委會執行秘書邵琇珮，因具有多年都市規劃專才，在自創20%獎勵給京華城的「方案四」中出力甚多，檢察官將儘速指揮廉政署約談邵琇珮到案說明。

邵琇珮曾任台北市都發局都市規劃科長，調升都發局總工程司，現職台北市都市計畫委員會執行秘書，雖在都委會組織架構中位居第三，但業務職掌是「承主任委員之命，綜理本會全盤業務並指揮監督所屬員工，以及審核相關文稿」，在正、副主委分別由副市長、市府主秘兼任的情況下，邵琇珮可說是都委會內實質上的第一把交椅。

威京集團旗下的京華城公司，在2018年申請把購物中心改建容積率，從560%提高到840%，雖然多名局處官員及都市計畫委員認為，京華城案不適用《都市更新條例》的容積獎勵，不過都委會最後仍在2021年9月決議，同意京華城以獨創的獎勵項目，增加容積率。

最後決議的關鍵，是都委會選擇了京華城容積獎勵諸多方案中的第四案，包括以「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」及「宜居城市貢獻」名目，給了京華城額外的20%容積獎勵，結果被監察院糾正，指出這些獎勵項目，欠缺法令依據，認為北市都委會及都發局的規劃提案、審議及核定，都有重大違失。

▲▼ 檢調偵辦京華城案，今天再度展開搜索與約談等相關行動，台北市前副市長彭振聲晚間移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）

▲台北地院裁定指出，台北市前副市長彭振聲(中)所涉圖利案共犯是邵琇珮。（資料照／記者李毓康攝）

檢察官指揮廉政署調查，威京集團沈慶京涉嫌行賄議員應曉薇至少4740萬元，藉議員職權陳情、關說甚至不當施壓公務員，沈慶京、應曉薇以及應的助理吳順民8月30日分別被依《貪污治罪條例》違背職務行收賄罪嫌收押禁見後，法院9月2日再依圖利罪嫌將前台北市副市長彭振聲收押禁見，同時遭聲押的柯文哲則獲無保請回。

根據法院裁定意旨，收押彭振聲的理由，除了違法的容積獎勵，可能圖利京華城的利益及賄賂金額都極為龐大，影響國家公益甚重之外，還有「共犯邵琇珮則顯可疑係因畏罪而潛逃中」，不過2日上午傳出，邵琇珮只是請假出國遊玩，已經返台。

據了解，邵琇珮是北市府內極為重要的都市規劃人才，為了解決京華城容積獎勵案，在引發爭議的「方案四」中出力甚多，可說是讓「方案四」設計成形的靈魂人物，為釐清「方案四」到底是由業者或市府提出，以及提案到都委會審議通過的過程，專案小組將盡速約談邵琇珮到案。

ET快訊
快訊／柯文哲、陳佩琪下午回家了
住溫泉會館遭偷拍！竹科女副理嚇到崩潰　「包尿布」才敢出門
成長營爆虐童！小二女遭狠打　剩飯加辣椒逼吞完
摩羯颱風明後天最接近台灣　全台變天降雨熱區曝
柯文哲獲釋「北檢確實難堪」　黃揚明籲別得意忘形：檢方將提抗告
柯文哲今年才知「京華城案840%容積」！昔日影片打臉了
柯文哲不知京華城容積率840％？　她提3次質詢＋糾正文：怎可
快訊／高雄女全身血　倒臥慢車道亡
京華城案「離譜方案四」幕後推手！　檢將約談邵琇珮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南投男酒後「辱警三字經」判無罪　警嘆：變相鼓勵民眾開罵

全國掃黑肅槍逮419人　卓榮泰宣示：要辦到黑幫沒錢花

雲林成長營遭爆虐童！「不求人」狠打手背　剩飯加辣椒逼吞完

住溫泉會館遭偷拍！竹科女副理嚇到崩潰　「包尿布」才敢出門

台鐵區間車驚傳起火！疑乘客行動電源釀禍　地板焦黑畫面曝

快訊／高雄傳命案！女子全身血泊倒慢車道亡　警拉線封鎖調查

邵琇珮列京華城案共犯！離譜「方案四」幕後推手　檢將發動約談

通緝犯好友被捕他幫送外套卻慘了　陸軍士官竟將步槍子彈帶出營

如集中營！　竹北恐怖幼兒園竟連2年出事

新北男約友北勢溪捉蝦　放蝦籠疑失足溺水！送醫不治

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

館長2度現身北檢聲援柯文哲！　喊話檢方拿出證據：不然就放人

館長聲援柯文哲曬到臉紅！　嗆檢調：法治國家請拿證據

Yuri算感情「正緣需離開演藝圈」　曝單身2年半...樂天結婚要離隊

根本沒有亡母手尾錢！往生者是 #陳佩琪 父親 #民眾黨 痛批「綠色恐怖做文章 還有什麼可以相信？」 #柯文哲

邊荷律「奶音唸中文」超萌！ 　「免靠翻譯軟體」被誇獎燦笑

南投男酒後「辱警三字經」判無罪　警嘆：變相鼓勵民眾開罵

全國掃黑肅槍逮419人　卓榮泰宣示：要辦到黑幫沒錢花

雲林成長營遭爆虐童！「不求人」狠打手背　剩飯加辣椒逼吞完

住溫泉會館遭偷拍！竹科女副理嚇到崩潰　「包尿布」才敢出門

台鐵區間車驚傳起火！疑乘客行動電源釀禍　地板焦黑畫面曝

快訊／高雄傳命案！女子全身血泊倒慢車道亡　警拉線封鎖調查

邵琇珮列京華城案共犯！離譜「方案四」幕後推手　檢將發動約談

通緝犯好友被捕他幫送外套卻慘了　陸軍士官竟將步槍子彈帶出營

如集中營！　竹北恐怖幼兒園竟連2年出事

新北男約友北勢溪捉蝦　放蝦籠疑失足溺水！送醫不治

《地面師》爆紅「正港地面師」也在看！抓包3錯誤：我們沒那麼兇

中菲船艦仙賓暗沙對峙　菲律賓：我們以一敵52艘中國船艦

在黃珊珊家休息結束！　柯文哲、陳佩琪今下午回家了

中秋防災不可少　台南下營小圓圓幼兒園參訪下營消防隊

《星光》林道遠遭老婆嗆「廢物」走心！　爆曾分開半年：覺得無理取鬧

第一眼看到指紋還是人臉？測試你對朋友的態度

0比3主場遭利物浦痛宰　曼聯主帥：我們會反彈

南投男酒後「辱警三字經」判無罪　警嘆：變相鼓勵民眾開罵

全國掃黑肅槍逮419人　卓榮泰宣示：要辦到黑幫沒錢花

731部隊成員曝殘忍「人體實驗」　他嘆：孕婦解剖中喊放過孩子

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

社會熱門新聞

彭振聲得知被羈押　訝異又難過

即／柯文哲當庭釋放　北院說明理由

柯文哲無保請回　律師見1細節「很奇怪」

快訊／柯文哲無保請回　彭振聲羈押禁見

柯文哲無保請回！北檢將提抗告

柯文哲說話了！遭調查2天「備受壓迫、凌虐」

只露出一顆頭！　竹北爆「人體壽司捲」恐怖虐童幼兒園

即／柯文哲、彭振聲羈押庭結束　北院凌晨3點宣示裁定

柯文哲出來了！面色凝重走出北檢

彭振聲羈押禁見　北院裁定理由曝光

即／毛嘉慶、練鴻慶赴北檢遞狀　告發北檢洩漏秘密

柯被帶走69小時　批檢編故事、壓迫凌虐

竹北恐怖幼兒園！　家長看監視畫面心碎

即／高雄女全身血泊倒慢車道亡　警拉線封鎖調查

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

摩羯近90度大轉彎！　最新各國路徑曝

彭振聲得知被羈押　訝異又難過

即／柯文哲當庭釋放　北院說明理由

王世堅賭輸了！臉書「留8字」被灌爆：期待高空彈跳

柯文哲無保請回　律師見1細節「很奇怪」

遊客把車「開進溪床」搭棚露營　頭城人氣炸

「北檢丟大臉了！」他早斷言難羈押柯文哲

重機正妹車禍亡！網指1點嘆：不意外

柯文哲行蹤曝光！　無保請回後直衝她家

柯文哲上車後　館長轉頭「開罵名嘴」全讚爆

快訊／柯文哲無保請回　彭振聲羈押禁見

柯文哲無保請回！北檢將提抗告

小S大女兒Elly南加大「就讀科系」揭曉

柯文哲說話了！遭調查2天「備受壓迫、凌虐」

柯文哲無保請回！　獲釋後臉書首發聲

更多

最夯影音

更多

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面