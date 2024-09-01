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哈利王子傳「計畫重返英國」　外媒爆料：正向老友求助

▲▼ 哈利王子控告英國小報！現身法院作證。（圖／路透）

▲外媒宣稱哈利王子計畫返回英國。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

消息人士透露，英國哈利王子、也就是薩塞克斯公爵（Duke of Sussex），正在向老友及前幕僚們尋求建議，以利恢復個人形象，努力結束美國生活，並且重新返回英國。

消息人士向英國《星期日郵報》（Mail on Sunday）表示，「哈利正在遠離各種好萊塢公關人員，並且尋求老友及前幕僚的建議。他在求助時顯然認為，『我必須做點不一樣的事情，因為我現在做的顯然行不通。』簡而言之，他正在重新思考自己的行事方式。」但此人強調，哈利與梅根並不尋求「永久返回」英國。

《星期日郵報》還指出，哈利聯繫的其中一人是「值得信賴的老派知己」，他願意接受各種想法，包括回歸執行「非常低調的王室職責」，但唯有在「特定家庭成員允許的狀況下」，才可能實現。

▲▼英國哈利王子和梅根在美國紐約出席一場公開的公益活動。（圖／路透）

▲哈利與梅根目前定居美國。（圖／路透）

此外，一名友人宣稱，他與其他幾人收到哈利傳來的「WhatsApp奇怪訊息」，哈利表現得非常憤怒，「事情沒有按照他想要的那樣發展。我認為他非常想念在這裡（英國）的日子，並且想要獲得更多仰慕。任何了解他的人都會覺得，他寧可在這裡成為大家的焦點，大家都愛他，就像威廉和凱特一樣。」

另一名友人宣稱，自己從青少年時期開始就認識哈利。他也表示，哈利搬去美國4年多後，已經開始懷念英國的生活方式，「他最終與家人及大多數老友隔絕，在那個環境裡的友情，不如年輕時建立的那樣。」

哈利的一名前顧問也向《泰晤士報》表示，哈利所做的一切就是「花時間回顧過去」，「要是他能夠扭扭脖子往前看就好了。」

近期報導指出，哈利8月底悄悄返英，出席姨丈費洛斯男爵（Lord Robert Fellowes）的葬禮，威廉王儲也有到場，但兄弟倆完全沒有交談。

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