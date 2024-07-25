高雄百貨不放颱風假了！夢時代13：30開門　各家營業時間曝光

▲高雄夢時代今日下午1點30分營業。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

凱米颱風撲台，高雄深夜雷雨狂炸，今(25日)雖然停班停課，不過百貨業不放颱風假了！夢時代今日下午1點30分營業，大立百貨、義享時尚廣場延至下午2點開始營業，MLD台鋁生活商場則是下午4點才營業；漢神兩館雖昨晚宣布今天上午不營業，不過也要到今天中午12點，才會公布今天的營業時間。

高雄各大百貨公司25日營業時間如下：

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漢神百貨：上午不營業，中午12:00宣布當日營業時間

漢神巨蛋：上午不營業，中午12:00宣布當日營業時間

夢時代：下午1點30分營業

義享時尚廣場：下午2點營業

義大世界購物廣場：下午2點營業，樂園休園1天

新光三越左營店：下午2點營業

新光三越三多店：下午2點營業

SKM Park Outlets 高雄草衙：下午2點營業

大立百貨：下午2點營業

大統五福店：下午2點營業

大樂購物中心：下午2點營業

高雄大遠百：下午2點營業

SOGO高雄店：下午2點營業

MLD台鋁生活商場：下午4點營業

岡山樂購廣場：下午2點營業

Global Mall 環球新左營車站：下午1點30分營業

棧貳庫KW2大港倉：暫停營業

▲大立in89豪華影城復下午1點營業。（圖／記者許宥孺翻攝）

影城部分，高雄in89駁二電影院持續暫停營業，高雄大立in89影城於下午1點開始營業，不過仍視風雨大小調整營業狀況，已購票尚未取票者可自行在官網退訂，已取票購票者，可憑票根於7日內至門市退票。

全台威秀影城於今日中午12點前暫停營業，下午則視風雨調整營業時間，線上退票者皆免收手續費，現場購票、網路訂票已取票者、已領取贈品者，可持票根於7日內至原購票影城辦理退換票事宜。

台鋁影城今日下午5點30分開始售票；全台秀泰影城今日中午12點前暫停營業，下午將視風雨調整營業時間。