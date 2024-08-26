快訊／松菸文創園區「女子13F墜落」！送醫搶救不治

▲一名女子從松菸文創園區大樓13樓墜落，送醫搶救不治。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪、陳韻如／台北報導

北市信義區松菸文創園區今(26日)中午發生墜樓案件！一名40多歲女子從大樓13樓墜落，倒臥在大樓旁空地沒了生命跡象，案發當下有不少民眾目擊，嚇得連忙報警。警消獲報到場，緊急將女子送醫搶救，但仍宣告不治，目前已連繫家屬到場，至於詳細案發原因仍待調查釐清。

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