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大陸 大陸焦點 特派現場

一坪3.3萬！廣東驚見最低房價　登上微博熱搜

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

▲中國房市仍未回溫。（圖／CFP）

文／中央社

中國房價跌跌不休，南方富省廣東的地級市清遠，近日有一間兩房兩廳的中古屋以人民幣15.5萬元賣出，相當於每坪只要新台幣3.3萬元，引發關注並登上熱搜話題。不少人表示，這下廣東也有自己的「鶴崗」了。

黑龍江鶴崗市是中國大陸房價最便宜的地方，近年躍為年輕人移居過「躺平」生活的熱門去處。房產網「安居客」大數據顯示，鶴崗8月的中古屋平均成交價格為每平方公尺人民幣1811元（約每坪新台幣2.7萬元）。

綜合界面新聞、南方日報報導，清遠這間中古屋位於清城區的北部萬科城，屋齡12年，兩房兩廳一衛佈局，面積為69.12平方公尺（20.9坪），於今年7月12日成交，價格為人民幣15.5萬元（下同，約新台幣69.8萬元），換算下來每平方公尺只要2243元，相當於每坪新台幣3.3萬元。

消息傳出後，「廣東最低房價，2243元一平米」一度躍為微博熱搜話題，引發網友熱議。

北部萬科城位於廣州市和清遠的交界處、廣清輕軌旁。早年因為廣州房市火爆，曾吸引不少外地投資客。該社區生活機能不差，有8個學校，從幼兒園到高中上學方便，附近配有社區醫院。但是距離地鐵有一定的距離，住戶需開車出行較為便利。

據報導，清遠房價巔峰期是在2017年，當時北部萬科城還在賣新房，每平方公尺均價達1.1萬元，兩房格局的頭期款就要28萬元，足夠現在買一間中古屋。但近年廣州房市下挫，加上人口流失，清遠房價也不斷下跌。

根據清遠市統計局發布，今年1至5月，清遠商品房銷售面積129.7萬平方公尺，比去年同期大幅下降41.4%；商品房銷售額78.6億元，也大減45.1%。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進指出，清遠具有一個非常好的區位優勢，是廣州的「後花園」，在過去市場熱度比較高的時候，受到廣州購買力外溢的輻射作用，房市表現較好。現在，廣州、深圳這些一線的市場壓力都很大，而且周邊的潛在房源供應量也比較多，像清遠以及東莞、惠州、佛山，這樣的受輻射城市自然也會出現價格下跌。

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