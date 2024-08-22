前亞運女排國手雙膝「骨頭磨光」猶判死刑　中榮1手術讓她重回球場

▲前亞運女排國手雙膝「骨頭磨光」，運動生涯險報廢，直到接受中榮「一次性手術字體軟骨修復技術」，終於讓她重回球場 。（圖／中榮提供）

記者游瓊華／台中報導

根據衛福部統計，國內約有350萬人飽受膝關節疼痛之苦，曾參加亞運、前排球國手陳小姐多年前擔任教練時，因沒有熱身完全就下場示範，結果受傷，四處求醫都被告知，雙膝軟骨幾乎磨光，更換人工關節，「猶如被判死刑」，直到找上台中榮總運動醫療團隊，透過「一次性手術字體軟骨修復技術」，雙膝前後治療成功，自己能再穿上球衣比賽，彌足珍貴。

▲台中榮總陳超平講解，手術方式，係從患者體內取出健康軟骨，經特殊處理後再裝填到受損處。（圖／記者游瓊華攝）



台中榮總運動醫學科主任陳超平指出，近年運動風氣正盛行，關節問題也隨之增多，還有年輕化趨勢，而目前治療膝關節軟骨問題最常見的就是玻尿酸注射，可短期減緩疼痛，但必須重複施打；或是骨髓刺激手術，在膝軟骨底部鑽洞，促使受傷再生，不過缺點是軟骨使用年限較短；而常見的置換人工關節，則需要犧牲部份正常骨骼，年輕患者還需要考慮活動度以及使用年限問題，並不適用高強度運動。

陳超平解釋，「一次性手術字體軟骨修復技術」是利用患者自身健康的軟骨，透過特殊處理，再填充到受損的地方，促使再生類玻璃軟骨，耐用度高；截至七月底，中榮已經完成超過100例手術，年齡從11歲到73歲都有，膝蓋損傷患者只需要一次手術，術後一年，發現軟骨缺損部分完全再生達97%。

前排球國手陳小姐過往飽受雙膝蓋軟骨嚴重磨損之苦，四處求醫，得到的解答都是換人工關節，讓她挫折不已，直到遇到中榮團隊才讓其運動生涯得以延續；此外，熱愛自行車的黃先生10年前右膝疼痛，檢查確認右膝蓋軟骨損傷；70歲的羅阿公退休後原本喜迎退休生活，但也因膝蓋受損，雙腳不平衡影響脊椎，同樣都接受「一次性手術字體軟骨修復技術」後，終於恢復正常生活。