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日本超準招財貓心測！找到專屬你的開運秘訣

▲▼心理測驗,開運,招財貓。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲想知道自己該怎麼做才能擁有好運嗎？玩個趣味心理測驗選出你最想要的招財貓，看看結果吧！（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

招財貓作為招福的吉祥物，常常出現在各大店鋪或家中。不管走到哪裡都能看到，而且仔細觀察會發現牠們的臉型和手持物品其實各有特色，默默十分吸引人的眼球；你也想擁有好運氣嗎？不妨測測看外國網站《an.an》的有趣心理測驗，透過你最想擺放的招財貓幫你找出提升運氣的祕訣！

Q：以下4隻招財貓，你最想擺哪一隻在房間裡？ 

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▲▼心理測驗,開運,招財貓。（圖／取自外國網站）

A：拿魚的
B：拿鈴鐺的
C：拿小槌的 
D：拿金幣的

招財貓一直被視為帶來財運的象徵，同時也是幸福和豐盛的代表；而招財貓手中的物品或打扮，跟你現在最需要的開運方法息息相關，趕快根據你選擇的招財貓了解一下你的開運祕技吧！

－－－往下滑，看結果－－－

－－－往下滑，看結果－－－

－－－往下滑，看結果－－－

A：選擇「拿魚的」——靠保養皮膚和排毒來吸引好運

你是個很有美感和品味的人，對時尚、化妝和打扮都有自己的見解，對你來說，開運關鍵就在於照顧好皮膚和身體的「基礎」。建議多注重皮膚保養和排毒，這樣一來，你的妝容會更服貼、時尚感也會更上一層樓，魅力自然不斷UP UP，關注平時顯少注意到的細節，運氣也會跟著變好！

B：選了「拿鈴鐺的」——穿戴粉紅色的物品

你可能是個敏感、細膩的人，如果要開運的話，最重要的是療癒心靈的傷口並學會珍惜自己。推薦多穿戴「粉紅色」這個療癒色，隨時隨地都能感受到溫暖與安心。而且最好是選擇那些能直接接觸到皮膚的粉紅色物品，比如內衣、包包、髮飾或配件等，特別大推配戴「手錶」，無論在工作還是生活中，粉紅色物品都能幫你帶來好運。

C：選了「拿小槌的」——整理布偶和娃娃

你是一個心思細膩、喜歡幻想的人。對你來說，提升運氣的祕訣就在於整理房間裡的布偶和娃娃。據說，房間裡如果放太多「人形」物品，可能會吸收陰氣，所以最好不要留太多舊物；如果那些可愛的娃娃對你來說已經沒那麼重要了，可以考慮送到寺廟進行供養；如此一來，你會感到身心輕鬆，運氣自然跟著變好！

D：選了「拿金幣的」——打掃廁所和廚房

你可能比較容易受到周圍環境影響，因此對你來說，開運的最佳方法就是打掃！尤其是廁所和廚房這些水域區域，最容易累積污垢，所以要特別清理乾淨。而且不僅僅是整理，重點是要徹底去除污垢和污漬；只要把廁所、浴室和廚房打掃得亮晶晶，保持清潔的環境，好運就會不請自來！

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