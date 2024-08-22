世界童軍會議重返台灣！睽違25年　我成功爭取2029羅浮大會主辦權

▲中華民國童軍總會。（資料照／記者謝婷婷攝）



文／中央社

中華民國童軍總會參與在埃及舉行的世界童軍領袖會議，成功取得2029年世界羅浮大會的主辦資格，這是睽違約1/4個世紀，台灣再次拿下世界性童軍活動主辦權。

中華民國童軍總會（以下簡稱童軍總會）今天發布新聞稿指出，當地時間8月21日在開羅舉行的世界童軍領袖會議，共有176國、約2000名童軍領袖參與。

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在競選環節中，童軍總會介紹台灣豐富的自然資源、科技實力與多元文化，獲得現場如雷掌聲，最終以9成的高得票率，成功取得2029年世界羅浮大會主辦資格。

童軍總會告訴中央社記者，台灣曾於2004年舉辦過世界羅浮大會，這項活動主要是邀請17到26歲大專階段的童軍代表來台。按照童軍總會規劃，2029年活動地點預計會在台南的走馬瀨農場，也就是今年剛結束的全國童軍大露營地點。

根據童軍總會的提案，2029年世界羅浮大會規劃以Bare Necessities（基本必需品）為主題，結合SDGs的永續發展理念，並以無限符號作為LOGO，象徵童軍的無限潛力與綠色永續共存的概念。LOGO的藍綠色設計融合山林與海洋元素，並加入「台灣黑熊」倒V標誌，突顯台灣對生態保育的重視。

世界童軍領袖會議、世界童軍大露營、世界羅浮大會是世界3大童軍活動。今年在開羅舉行的會議中也確認，英國獲得2027年世界童軍領袖會議主辦權，丹麥則獲得2031年世界童軍大露營主辦權。