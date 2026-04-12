前職薪水多報3000元　錄取後被要求「給薪資證明」！老鳥全搖頭

▲原PO面試時薪水多報了3000元。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

很多人在面試時，一被問到「期望薪資」就不知怎麼回答，怕高報被刷掉，又怕低報就真的只能領低薪，一名網友表示前一份正職薪資僅為3萬多元，面試時卻多報了3000元，如今收到offer後，公司又要求在報到時繳交薪資相關證明，讓他不知該如何是好。對此，網友表示，「薪資屬公司營業秘密，無需提供。」

虛報前職薪資 新公司要求證明文件



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有網友在Dcard發文，最近面試一間公司，聊到前一份工作的薪水，「前份正職3Xk，然後我虛報多3000元」，如今正式拿到錄取通知，公司要求報到時提供相關資料，內容包括最近一次的薪資證明，以及最後服務機構提供的證明正本。

貼文曝光，網友表示，不需要提供前份工作的薪水，「憑什麼要提供薪資證明，聽起來這間公司會很爛，建議快逃」、「薪資證明我都說公司有潛規則，說離職還是要保密，最後都是提供勞保證明」、「老實說～薪資證明可不必理它，但可給扣繳或報稅資料，最後服務機構正本，也可用勞健保加保證明」、「說有保密吧，還要刁的話可以換公司了，進去也會因為其他事被刁」。

還有網友提到，「我都把所有獎金分紅灌進去算年薪，沒被要過薪資證明，btw有公司發獎金是額外現金袋，這個也是無從查證，供參考」、「差3000其實還好，很多津貼本來就不是隨著薪水發放，可能會是固定15號等等的」、「就說是加上獎金收入平均下來的月薪」。