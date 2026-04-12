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跟伴侶抱抱睡「能改善失眠」！醫解釋成因：有助延長深層睡眠

▲▼ 補眠,心臟病,睡眠,健康,研究,自然醒,賴床,失眠,早起。（圖／Pexels）

▲黃軒分享，與伴侶擁抱入睡能引發內分泌改變，促使皮質醇下降。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

肢體接觸會影響人類的神經系統。胸腔暨重症科醫師黃軒指出，與伴侶擁抱入睡能引發內分泌改變，使壓力荷爾蒙「皮質醇」下降，並啟動副交感神經，讓身體進入修復狀態。研究顯示，此行為能增加催產素分泌，進而降低大腦警覺性與壓力反應。此外，兩人之間的呼吸與心跳會產生「生理同步」現象，有助於延長深層睡眠時間，強化免疫系統與大腦廢物清除。

身體接觸關閉壓力系統　副交感神經接管修復模式

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當人體與他人進行身體接觸時，大腦會調整內分泌平衡。黃軒表示，擁抱能抑制白天產生的皮質醇，使交感神經退場，改由副交感神經主導。這種轉變會使身體進入修復模式，減緩焦慮感。與單獨入睡相比，身體接觸提供的安定感能讓大腦更快進入放鬆狀態，為睡眠品質奠定基礎。

催產素分泌降低警覺　生理同步現象可被測量

擁抱過程中釋放的催產素是關鍵因素。這種荷爾蒙能直接減少焦慮，並讓大腦降低對外在環境的警覺。臨床觀察發現，兩人在擁抱時會出現心跳、呼吸及自律神經節律趨於一致的「生理同步」現象。這並非純心理作用，而是可透過醫療設備測量的生理變化，能顯著增加安全感。

▲住家,床,房間,飯店。（示意圖／Pixabay）

▲黃軒分享，與伴侶擁抱入睡能引發內分泌改變，促使皮質醇下降。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

增加深層睡眠時數　協助大腦清除代謝廢物

穩定的安全感能引導人體進入「深層睡眠」。黃軒解釋，這是身體修復的關鍵時段，包含強化免疫系統以及啟動大腦類淋巴系統以清除代謝廢物。此外，深層睡眠也負責記憶與情緒的重整。長期維持此類高品質睡眠，對心理健康與神經系統穩定具正面影響。

建立安全感來源　睡前避免高壓對話

針對長期受失眠困擾的民眾，黃軒提出臨床建議。除了尋求伴侶、寵物或安撫物作為安全感來源，睡前也應避免進行高壓對話。高壓討論會引發壓力反應，抵消肢體接觸帶來的生理好處。建立穩定的情緒連結與規律作息，在臨床實務上被認為是比單純依賴助眠藥物更有效的長期策略。

 
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