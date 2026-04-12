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日本人台來旅遊　下飛機「就聞到臭味」！一票外國人點頭

▲▼機場,出國,旅遊,出境,桃園機場,觀光,旅行團,自由行,出國旅遊。（圖／記者周湘芸攝）

▲不少人都認為台灣真的有股味道。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

日籍女星阿部瑪利亞來台發展多年，除了演藝工作外，也經常透過YouTube分享台日文化差異，最近她找來台德混血YouTuber「唄姬」，一起大聊外國人對台灣的刻板印象，其中一點講到台灣有個臭味，一下飛機就會感覺到環境的味道很強烈，阿部瑪利亞非常有感，連唄姬都點頭認同，掀起網友討論。

台灣的空氣瀰漫著一股味道

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阿部瑪利亞在YouTube上傳新影片，談外國人對台灣的刻板印象，第十點就是「台灣很臭」，唄姬點頭認同，「我承認有些地方真的蠻臭的」。阿部瑪利亞有感表示，一下飛機真的有感覺到環境味道，不曉得是濕氣還是油的味道，「那個真的說不上來，也有很多人說日本的機場有醬油的味道」。

阿部瑪利亞分享外國網友的評論，有人說夜市的食物外道混砸，水溝味、垃圾味、超商茶葉蛋味等等，都令人感到不適。阿部瑪利亞提到，有次在臭豆腐店門口等紅綠燈時，剛好經過一輛垃圾車，「我真的快鼠掉。」

影片被轉發到PTT上，網友認為，台灣的天氣溼度高，空氣難免會有點悶濕的味道，「悶熱潮濕的味道吧」、「台北很好了，最多是悶熱潮濕導致的味道，這是氣候因素很難解決」、「這幾天潮濕悶熱，我也覺得臭」、「實話啊，一下飛機就聞得到潮濕臭味」、「確實，每次從日本回台，不是潮濕就是悶臭」。

不少網友把矛頭指向排水設施、餐飲污水、公共場所異味以及潮濕氣候等因素，認為這些都是讓台灣部分城市「氣味感較重」的原因之一，「一堆人都把水溝當垃圾桶」、「夜市水溝、地板又髒又臭」、「水溝蓋真的會傳出下水道的惡臭」。

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