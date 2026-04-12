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黑色星期四來了！3星座「集體迎暴雨」　壓力、衝突不斷

辣,噴火,生氣,胃食道逆流。（圖／本報資料照）

▲巨蟹、天秤與摩羯座將在4/16這天迎來「暴雨運勢」。（示意圖／本報資料照）

辰宇力☆2026.4.12～2026.4.19星象預測與12星座運勢

白羊能量過度集中，呈現強啟動、強決策、強衝突的一週，對立、競爭、權責衝突明顯增加。政策、企業方向、組織決策傾向快速拍板定案，但容易引發爭議。還好金星尚可提供務實面的修正，但市場、物價、資產配置容易出現突發變動或消息面干擾，安全、民生、家庭相關議題容易被放大。

展望未來7日，白羊在壓力中前進，金牛財務保留彈性，雙子先確認再行動，巨蟹避免過度反應，獅子責任加重，處女要接受不完美，天秤關係界線要清楚，天蠍工作壓力增，射手決策需留後路，摩羯面對現實壓力，水瓶衝突避免極端化，雙魚先顧好自己。

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【一週星情氣候名詞解析】

・晴：順順利利，或許也會有好事發⽣。
・晴時多雲：⼤致順利的⼀天，也許會有些忙碌。
・陰：有點壓⼒，可能會有些煩惱。
・陣雨：可能會有不開⼼的緊張情緒，或許也受到實質的損害。
・暴雨：有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。

白羊座 Aries（3/21～4/20）

太陽、水星、火星與土星同在白羊主場，同時帶來機會與壓力，甚至是被強行加碼的責任。建議排好「優先順序」，不要所有事情一起進行。特別要注意與上級或制度的衝突，單純靠氣勢贏人只會弄壞大局。建議降低存在感。適合開局，把方向確立。

本週開運色：紅紫、黃

4/12（SUN）：晴 Sunny
4/13（MON）：晴 Sunny
4/14（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/15（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/16（THU）：陰 Cloudy
4/17（FRI）：陰 Cloudy
4/18（SAT）：晴 Sunny
4/19（SUN）：晴 Sunny

金牛座 Taurus（4/21～5/20）

金星與天王星同在金牛，在財務、收入模式或價值判斷上，會出現突發狀況或新機會。設定底線，保留彈性調整，不要過度抗拒變動。適合重新檢視長期資產配置，例如保險、投資或支出結構。重點不是守住舊模式，而是建立更符合現實的新穩定。

本週開運色：藍、綠

4/12（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
4/13（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
4/14（TUE）：晴 Sunny
4/15（WED）：晴 Sunny
4/16（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/17（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/18（SAT）：陰 Cloudy
4/19（SUN）：陰 Cloudy

雙子座 Gemini（5/21～6/21）

白羊能量過於強大，造成資訊過載，大量訊息中真假混雜，甚至存在誤判風險。溝通容易帶火氣，降低即時反應速度，先篩選再行動，降低決策壓力。職場上容易被捲入他人決策或臨時任務，務必要確認責任邊界。避免倉促答應合作或承諾，否則後續成本會放大。

本週開運色：黃、藍

4/12（SUN）：晴 Sunny
4/13（MON）：晴 Sunny
4/14（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
4/15（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
4/16（THU）：晴 Sunny
4/17（FRI）：晴 Sunny
4/18（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/19（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

巨蟹座 Cancer（6/22～7/22）

近期的外在環境偏向衝突與推進，容易帶來不安感與被逼迫感。避免用逃避來應對，而是順勢建立自己的節奏與防護機制。職場上可能出現責任擴張或角色轉換，需要主動適應。家庭與私領域議題會變得重要，可能需要花時間處理。對安全感、歸屬感的要求顯著提高，需要在變動中維持內在穩定。

本週開運色：褐、墨綠

4/12（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/13（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/14（TUE）：晴 Sunny
4/15（WED）：晴 Sunny
4/16（THU）：暴雨 Rainy
4/17（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
4/18（SAT）：晴 Sunny
4/19（SUN）：晴 Sunny

獅子座 Leo（7/23～8/22）

白羊能量帶來發揮的舞台，適合主導專案、提出想法，但要有完整規劃，而不是只靠氣勢。上級或權威人物對你的要求會提高，需要更成熟的表現。財務上不宜過度擴張或衝動投資。主導性變強，但也可能讓他人感受壓力。

本週開運色：暖黃、橙紅

4/12（SUN）：陰 Cloudy
4/13（MON）：陰 Cloudy
4/14（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/15（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/16（THU）：晴 Sunny
4/17（FRI）：晴 Sunny
4/18（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
4/19（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

處女座 Virgo（8/23～9/22）

白羊群星對你來說是「節奏被打亂」，你習慣的規劃與細節，在近期被頻繁打亂，容易出現臨時變動或突發狀況。容易因標準不同而產生摩擦，建議多一點彈性。工作上需要調整方法，而不是堅持原本流程。財務與資源分配要更謹慎，避免因判斷過快而出錯。

本週開運色：綠、黃

4/12（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/13（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/14（TUE）：陰 Cloudy
4/15（WED）：陰 Cloudy
4/16（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/17（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/18（SAT）：晴 Sunny
4/19（SUN）：晴 Sunny

天秤座 Libra（9/23～10/23）

白羊能量強烈，無論是合作、伴侶或對手，都可能出現強勢表態或立場衝突。合作關係可能重新洗牌，甚至出現權責重新分配。需要明確界線，建議把條件講清楚，而不是一味協調。需注意與他人共同資源的分配問題。平衡不再是退讓，而是有條件的互動。

本週開運色：藍、綠

4/12（SUN）：晴 Sunny
4/13（MON）：晴 Sunny
4/14（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/15（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/16（THU）：暴雨 Rainy
4/17（FRI）：陰 Cloudy
4/18（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/19（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

天蠍座 Scorpio（10/24～11/22）

可能同時要處理多項責任。建議妥善分配時間與精力，避免過度集中在單一問題。可能出現制度或流程變動，需要快速適應。要注意過勞或壓力累積。工作與日常關係中容易出現權力角力，建議避免正面衝突，改用策略應對。

本週開運色：銀白、藍紫

4/12（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
4/13（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
4/14（TUE）：晴 Sunny
4/15（WED）：晴 Sunny
4/16（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/17（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/18（SAT）：陰 Cloudy
4/19（SUN）：陰 Cloudy

射手座 Sagittarius（11/23～12/21）

白羊能量帶來衝動風險。有強烈的行動慾望，特別是在創意、投資或個人計畫上。但如果沒有計畫，容易後繼無力。建議行動前先設定框架，控制預算、時間以及風險預測。娛樂與投機行為需節制。這週適合啟動，但不適合無限制擴張。

本週開運色：藍、藍綠

4/12（SUN）：晴 Sunny
4/13（MON）：晴 Sunny
4/14（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
4/15（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
4/16（THU）：晴 Sunny
4/17（FRI）：晴 Sunny
4/18（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/19（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

摩羯座 Capricorn（12/22～1/19）

來自現實與家庭的雙重壓力衝擊，可能出現方向調整或責任變化，需要重新評估策略。財務宜保守，避免過度承擔風險。建議先穩住根基，再談外部發展。維持穩定並逐步調整。

本週開運色：銀白、藍紫

4/12（SUN）：晴 Sunny
4/13（MON）：晴 Sunny
4/14（TUE）：晴 Sunny
4/15（WED）：晴 Sunny
4/16（THU）：暴雨 Rainy
4/17（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
4/18（SAT）：晴 Sunny
4/19（SUN）：晴 Sunny

水瓶座 Aquarius（1/20～2/18）

容易面臨觀點與溝通上的衝突。可能需要頻繁表達立場，甚至捲入爭論。建議避免走極端或過度堅持單一觀點，否則關係成本會提高。職場上適合提出創新想法，但要考慮實際可行性。資訊流動快速，需要篩選重點。保持彈性，同時維持核心價值。

本週開運色：藍、藍綠

4/12（SUN）：陰 Cloudy
4/13（MON）：陰 Cloudy
4/14（TUE）： 晴Sunny
4/15（WED）：晴 Sunny
4/16（THU）：晴 Sunny
4/17（FRI）：晴 Sunny
4/18（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
4/19（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

雙魚座 Pisces（2/19～3/20）

本週必須面對收入、支出或自我價值問題。不輕鬆，需要更理性。建議明確整理財務狀況，避免模糊與逃避。工作上可能出現與報酬或資源分配相關的議題。安全感與現實條件會成為焦點。

本週開運色：紅紫、黃

4/12（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/13（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/14（TUE）：陰 Cloudy
4/15（WED）：陰 Cloudy
4/16（THU）：晴 Sunny
4/17（FRI）：晴 Sunny
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4/19（SUN）：晴 Sunny

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