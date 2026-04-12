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性格決定姻緣成敗！醫師女神婚戀路坎坷　閨蜜卻三度踏入禮堂

▲月薪3萬櫃檯妹桃花旺、月入30萬女醫脫單難！

▲婚戀路上，性格決定姻緣成敗。（示意圖／資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

在姻緣路上，女子桃花旺，和出色外貌、優渥條件並無直接關連！桃園市中壢區美滿服務中心12日分享該中心服務的一則案例指出，一對77年次的國小閨蜜，李姓女同學學歷與收入平平，卻3度步入禮堂；條件優雅、身為公立醫院醫師的陳姓同學，卻在情感路上脫單難。

中壢區美滿服務中心資深社工指出，這並非運氣問題，而是「性格」與「防衛機制」決定了結局。這對閨蜜友情跨越數10年，就讀高中時，後段班的李同學就跟前段班的陳姓同學表示希望在高中畢業結婚，李同學男友不斷，陳同學卻專心認真功課，前者考上私立科大，陳同學考上醫學院，但兩人友情不變，仍是好閨蜜。

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李女在科大三年級時與學長結婚，婚後兩年離婚，因為只有科大學歷，畢業後在一家小型飯店當櫃台，工作半年就與飯店的客服員第二度結婚，相對的，外表優雅，個性冷靜，和藹可親的陳女由醫學院畢業，成為公立醫院醫師，雖然有不少男醫師，甚至院長的醫師兒子追求，但一直沒修成正果。

一年前、李女結束第二次婚姻，邀單身的陳醫師一起的中壢美滿覓姻緣。李女報名「第二春聯誼」，陳醫師報名未婚「個別一對一聯誼」，李女性格隨緣、桃花極旺，雖曾經歷兩段失敗婚姻，卻始終保持「敢於愛人」的動力，報名不到一個月，便與傳產工廠老闆情投意合，勇敢邁入「第三春」。

陳女卻一連排約兩個醫師，一個科技新貴，一個大學教授，但都沒有成功，過年前又安排一位教學醫院男醫師，交往一個多月，男方家人及男醫師都非常欣賞，只是女醫師沒點頭。

月入豐厚的陳醫師，為何成了「讓人追不到」的女神？中壢美滿透過深入諮商找出了關鍵。原來，陳醫師在職業生涯中接觸過許多遭受家暴的女病患，那些痛苦案例在她心中建構了厚重的「心理防線」。她對婚姻過度慎重、步步為營，導致在異性眼中顯得「高不可攀」。

「失敗也是一種學習，至少要踏出勇敢的第一步。」在閨蜜李女的鼓勵與中壢美滿多次的情感諮商下，陳醫師決定與「個別一對一聯誼」認識的教學醫院男醫師交往，兩人日前預告喜訊，將在今年母親節訂婚，作為送給雙方母親最珍貴的禮物。

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