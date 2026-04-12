年輕人不用LINE！聊天改用「3大APP」爆共鳴：LINE只剩公司群組

▲年輕人不愛用LINE了。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

LINE是台灣最常用的通訊軟體，不過，一名女網友驚訝表示，原來現在的年輕人已較少使用LINE，本來以為是開玩笑，結果很多年輕人真的都不用LINE了，反而更常使用Messenger、Instagram及Discord，貼文掀起熱論，有網友分析，LINE如今更像是拿來工作聯繫、處理公事的APP，不會是跟朋友閒聊用的。

原PO在Threads發文，聽說現在的年輕人已經不太使用LINE，原本還以為只是隨口開玩笑，沒想到後來實際觀察身邊情況，才發現真的是這麼一回事。她也因此好奇，想知道現在年輕族群若不常用LINE，平時究竟都依靠哪些通訊軟體傳訊息、聊天或聯繫朋友。

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Messenger、IG、Discord被點名



貼文一出，立刻吸引大批網友留言，「我表妹們（國/高中）都是用Messenger」、「我家國中生最常用的是Discord」、「好像IG蠻多」、「我兩個女兒是IG、Messenger，極少使用LINE，這種是與家族群組，他們頂多看一下，長輩要講什麼事才會瞄幾眼，偏向不回應」、「我國中的兒子也都用IG」、「公司八年級生幾乎都是用IG」。

不過也有網友指出，LINE幾乎都是工作方面才會使用，「LINE現在幾乎只剩公司群組」、「用什麼都沒差，重點是可以找到人，APP這種東西會一直有更新的，再過幾年那些年輕人也老了」、「就以前曾經是年輕人的經驗，當我發現身邊長輩開始用，而且還知道了我的帳號之後，那個社群軟體就會被我閒置了」。