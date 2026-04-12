閻羅王也缺人？「紙紮派出所」神還原　員警全嚇壞：走了還要輪班

▲高度擬真的「紙紮派出所」在網路流傳，細節還原度高，引發員警與網友熱議。（圖／翻攝自臉書，靠北police）

圖文／CTWANT

近日網路流傳一組高度擬真的「紙紮派出所」照片，引發廣泛討論。該紙紮作品外觀高度還原實際警察機構，從建築配色到細節設計都相當逼真，不少現職員警看到後直呼「背脊發涼」，甚至自嘲「生前當牛馬，死後還要值勤」，相關話題迅速在社群平台發酵。

從畫面可見，這座客製化紙紮派出所完整復刻台灣常見派出所樣貌，包括紅磚橘色外牆、屋頂設置國旗與警徽，整體外觀與真實建築相當接近。建築旁還規劃無障礙坡道與階梯，並設置藍色標誌，連細節比例都相當講究。此外，地面也清楚繪製「警車停車位」格線，整體呈現高度擬真效果。

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臉書粉專「靠北Police」於11日轉發相關照片並附上投稿內容，有員警引用「生為徭役，死為休息」的說法，形容人在世如同長期勞碌奔波，死亡應是卸下負擔、回歸平靜。然而，面對這座高度還原的紙紮派出所，卻讓人聯想到死後仍需繼續值勤，語氣中帶有無奈與自嘲。

該名員警也幽默表示，應該沒有同仁希望百年之後還要到「下面」繼續當警察，並提到閻羅王麾下已有黑白無常、牛頭馬面等角色，「應該不用警察同仁再去湊熱鬧」，相關說法引發不少共鳴。

貼文曝光後，大批員警與網友湧入留言，有人直言「走了還要輪班太慘」、「掛了還要值宿、接報案」，也有人以公務語氣開玩笑稱「國旗沒降半旗要被記過」、「公文先燒下去讓學長預習」，甚至戲稱「表現良好，下面已辦好入職手續」、「當所長的機會來了」，各種帶有職場語境的留言在網路流傳。

另有網友調侃「這是要讓學長變厲鬼嗎」、「陰間也要打卡」，將紙紮作品與警察日常勤務連結，形成帶有黑色幽默的討論。有網友指出，這類紙紮作品屬於近年喪葬文化中逐漸興起的客製化趨勢，透過還原往生者生前職業或生活場景，象徵延續其身分與生活環境。不過，當紙紮內容過於貼近工作現場時，也容易引發不同解讀。

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