白沙屯媽祖今夜起駕「雙鐵疏運逾9萬人」　燙金勇字車票搶翻

▲交通部發放燙金勇字車票結緣小物，現場排隊人潮絡繹不絕。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

白沙屯拱天宮媽祖進香將於今（12）日深夜11時55分正式登轎啟程，展開為期9天的進香行程，估有46萬人參與創紀錄。根據交通部統計，截至深夜10時，台鐵及高鐵已經疏運超過9萬人次。交通部延續去年「鐵公路齊開」疏運外，也贈送台鐵燙金「勇」字紀念車票，及「停讓保平安」舒緩貼布隨緣品，吸引民眾搶領。

根據拱天宮統計，今年報名隨行信眾已逾46萬人，較去年增加13萬餘人，規模再創新高，盛況空前。為因應龐大人潮，交通部延續去年經驗，採行「鐵公路齊開」疏運策略，整合台鐵、公路及高鐵運能，透過「台鐵為主、公路為輔、高鐵協同」之三層運具聯防機制，全力提升整體疏運效能，民眾可在Google Map搜尋「交通部白沙屯接駁點」。

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據交通部統計，今日截至深夜10時，高鐵苗栗站已逾23,765人次進出、台鐵白沙屯站已加開36列次、加掛39列次，並增停5列次，總計已逾66,530人進出、另公路局公路客運接駁路線亦因應人潮提早至9點發車，並已開出200班次接駁6,115人，分別較去年白沙屯進香出發日(登轎)同期疏運人數增加逾15%、6%及91%。

此外，交通部今年再度推出台鐵燙金「勇」字紀念車票外，更加碼推出「停讓保平安」舒緩貼布隨緣品，象徵香燈腳勇敢前行、一路平安，傳遞進香途中彼此扶持、互相禮讓的精神，深化全民交通安全意識。

交通部長陳世凱今指派政務次長陳彥伯於中午12時05分，在台鐵白沙屯車站往拱天宮方向步道公路局設攤處發放隨緣品，現場搶領排隊人潮絡繹不絕。

白沙屯拱天宮媽祖預計於4月16日抵達北港朝天宮，屆時將由交通部政務次長伍勝園再行發放隨緣品，地點包括上午9時25分於北港日興堂囍餅舖戲院店前快閃，以及上午10時35分於北港台糖冰品部公路局設攤處。