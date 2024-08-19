面談+試讀仍被拒！葉丙成創「無界塾」被控拒收學生

▲教育部政務次長葉丙成所創立的「無界塾」，被控因學生目的是為打球，且只讀一年而拒收。(圖／示意圖，與本案無關／AI生成)

圖文／CTWANT

教育部政務次長葉丙成所創立的「無界塾」被控拒收學生。有民眾在臉書上發文指出，一名國中男學生在國一時打籃球打出興趣和夢想，準備在國三時進入開南高中的球隊跟著訓練，為配合作息與場地，因此希望能夠轉入無界塾的自學學院，讓學業無縫接軌，孰料花了1000元的面談費與試讀2天後，卻被學校在未說明原因之下拒收。後續家長希望至少校方能給個原因說明拒收理由，卻始終被校方拒絕，直到透過關係連絡上現任塾長與葉丙成的妹妹後，竟得到因男學生轉學進來的目的是為了打籃球，且就讀時間「僅一年」，「真的無法幫到孩子」，讓家長無法接受。

根據臉書貼文指出，一名國中男學生於國一時開始愛上打籃球，隨後也有興趣朝球隊比賽發展，於國二結束時得到國三可進入開南高中球隊一起跟著訓練的同意，但為了讓男學生可以同時兼顧課業，加上「無界塾」自學學院的教室於開南高中內，權衡之下決定從現有學校轉入「無界塾」自學學院。

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男學生也立即在師長與家長的幫助下開始無界塾的申請，同時支付1000元面談費，更試讀2天，未料卻被無界塾校方以「無法幫到這孩子」為由拒收。但讓家長沒辦法接受的是，無界塾並未告知拒收原因，詢問過後僅能得到校方不斷強調，「真的無法幫到這孩子」、「就算沒來無界塾，孩子還是可以打籃球」的答案。

但該家長仍不甘心，希望至少死也要死的明白，最終透過關係連絡上現任教育部政務次長葉丙成的妹妹，終於得到答案，但答案卻是因為男學生只會來讀一年，「又是為打球而來」，因此拒收。

對此，家長也表達不滿，認為校方一直強調無法幫到孩子，「那到底什麼忙才要幫？」且如果無界塾拒收只得一年的學生，為何在當初接到報名資料時沒有拒絕，還要男學生過去試讀，直言根本就是在「耍人」。

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