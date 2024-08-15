「品客洋芋片」被賣了？　瑪氏砸1兆元進行最大收購案

▲品客母公司Kellanova被收購。（圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

生產Snickers巧克力、Skittles彩虹糖的全球知名零食大廠瑪氏（Mars），在14日宣布將砸360億美元（約新台幣1.1兆元）收購「品客」洋芋片製造商家樂氏（Kellanova），是今年規模最大的零食業收購案。瑪氏承諾，不會將交易成本轉嫁給消費者。

兩家公司在14日發出聲明表示，瑪氏將以每股83.50美元（約新台幣2697元）的現金收購Kellanova，預計會在2025年上半年完成交易。

據路透報導，專家認為這兩家公司重疊的產品有限，這起併購案不會面臨太多反壟斷的阻礙。

瑪氏執行長韋洛（Poul Weihrauch）也指出，合併後公司希望能保持價格穩定，而不是將交易成本轉嫁給消費者，「我們有很大的機會進一步發展適合未來的長久零食業務。」

▲Mars以360億美元收購品客母公司。（圖／路透）

兩家公司的主要市場在美國和歐洲，美國農業部統計數據指出，從2019年到2023年，美國的食品價格上漲了約25%，直到14日，最新資料顯示，美國通脹年增幅已放緩至3%以下。消費者一直在尋找更便宜的替代品，或者放棄品牌，轉而購買更便宜的自有品牌商品。

Kellanova執行長卡希蘭（Steve Cahillane）表示，受到自有品牌的競爭壓力，直接影響到公司在穀物市場的地位，「在歐洲和其他地區的穀物市場正受到威脅」。根據資料顯示，Kellanova在歐洲販售的穀物包含Smacks、Frosties和Coco Pops。