Threads「捏圖」新功能　網：「960110」是為臭柯而設？

▲民眾黨發言人許甫說明96萬元餐費由來，圖為誤key的兩張發票。（圖／翻攝自Facebook／許甫）

記者陳香菱／綜合報導

Threads是現在年輕人使用的社交軟體，很多人會在上面分享自己的日常。有眼尖的網友發現，Threads出了新功能，只要把兩張圖片捏起來就可以合在一起，他還附上兩張分別有960和110數字的圖片，捏起來剛好就是960110，網友笑道「這是在臭柯文哲吧」。

民眾黨主席柯文哲政治獻金案不斷延燒，14日又被踢爆，柯辦在選前一週申報了一筆96萬「大愛素食餐廳」的餐費。先是民眾黨發言人陳智菡指出，這筆支出是「誤報」，其實只有96,000元，後來，又有另一發言人許甫說，這筆支出其實是兩筆帳，分別是960元和110元，卻被Key成960,110元。

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▲Threads「捏圖」新功能。（圖／翻攝自Threads／lmtnolimit）

Threads「捏圖」新功能再加上柯文哲的「數字風暴」，引起網友共鳴，「這題我會！960+110=960110」、「我懷疑這個新功能是為了偷臭阿北而設計的」、「民眾黨需要你，明天面試」、「我覺得你在偷臭，但我沒有證據」、「你找到了阿北的計算機」。

看到原po的創意製圖，有人還想到，柯文哲公布的113年總統選舉支出明細中，有一筆「梗圖製作費」的支出，總共花費了42萬元，他笑道「你有收錢嗎？」

還有網友發現，只要「把兩人的頭一個朝左一個朝右」，合起來就像在接吻，對遠距離情侶來說也是一個互動樂趣。