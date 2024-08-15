　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Threads「捏圖」新功能　網：「960110」是為臭柯而設？

▲民眾黨發言人許甫說明96萬元餐費由來，圖為1月7日的兩張發票。（圖／翻攝自Facebook／許甫）

▲民眾黨發言人許甫說明96萬元餐費由來，圖為誤key的兩張發票。（圖／翻攝自Facebook／許甫）

記者陳香菱／綜合報導

Threads是現在年輕人使用的社交軟體，很多人會在上面分享自己的日常。有眼尖的網友發現，Threads出了新功能，只要把兩張圖片捏起來就可以合在一起，他還附上兩張分別有960和110數字的圖片，捏起來剛好就是960110，網友笑道「這是在臭柯文哲吧」。

民眾黨主席柯文哲政治獻金案不斷延燒，14日又被踢爆，柯辦在選前一週申報了一筆96萬「大愛素食餐廳」的餐費。先是民眾黨發言人陳智菡指出，這筆支出是「誤報」，其實只有96,000元，後來，又有另一發言人許甫說，這筆支出其實是兩筆帳，分別是960元和110元，卻被Key成960,110元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲民眾黨發言人許甫說明96萬元餐費由來，圖為1月7日的兩張發票。（圖／翻攝自Facebook／許甫）

▲Threads「捏圖」新功能。（圖／翻攝自Threads／lmtnolimit）

Threads「捏圖」新功能再加上柯文哲的「數字風暴」，引起網友共鳴，「這題我會！960+110=960110」、「我懷疑這個新功能是為了偷臭阿北而設計的」、「民眾黨需要你，明天面試」、「我覺得你在偷臭，但我沒有證據」、「你找到了阿北的計算機」。

看到原po的創意製圖，有人還想到，柯文哲公布的113年總統選舉支出明細中，有一筆「梗圖製作費」的支出，總共花費了42萬元，他笑道「你有收錢嗎？」

還有網友發現，只要「把兩人的頭一個朝左一個朝右」，合起來就像在接吻，對遠距離情侶來說也是一個互動樂趣。

ET快訊
快訊／停車場遇埋伏！　男中2槍慘死
北韓極密招待所！性愛趴「美女吃到飽」　11人被處決
快訊／高雄男街頭中彈！　嫌犯攜2槍投案
曾之喬懷孕！　2天前泳裝照「被發現肚子隆起」
快訊／大雷雨轟6縣市　「國家警報」暴雨2小時
快訊／辰亦儒當爸發聲：我們會很珍惜！　合體曾之喬露燦笑
林郁婷金牌「掉色危機」急發問！　有單位出面幫忙了
行政院承認「北部電力不足」：北北基桃電力開發確實困難
快訊／曾之喬懷孕了！　同框辰亦儒曬超音波照
獨／打孫安佐的就是他！　台中拳王不忍全說了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

火鍋吃一半「細長紅蟲」狂蠕動！苦主崩潰想吐：以為是條菇

只要生寶寶「公婆就給300萬獎金」　一票直搖頭：好可憐

好市多黑卡「專屬優惠大縮水」　他櫃台看傻：厚厚一疊降卡

Threads「捏圖」新功能　網：「960110」是為臭柯而設？

副業收入「有望超過正職」該離職創業嗎？一票支持：可以賭

快訊／大雷雨轟雙北6縣市　「國家警報響」暴雨2小時

四叉貓去了！96萬便當店現名曝「收據章沒變」　疑點再+1

0403震出花蓮2堰塞湖！凱米豪雨強行衝刷消失　潰壩危機解除

補助私大學雜費發酵！偏遠國立大學現缺額　東華少97人最多

紅醬不是第一！義大利麵「都選什麼醬？」　網給答案：最近很愛

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

統神被酸跟黃子佼是兄弟怒了　蹦闆線上反嗆：那為啥我是89

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

三振舞跳一半「請警察借過」　網友見慈妹大膽舉動笑翻XD

與爸2月未見女兒飛撲擁抱　把握時間黏緊緊好溫馨

孫鵬要兒子「看《角頭》學倫理」　王陽明破億送手錶..他：帶孫安佐遊街！

火鍋吃一半「細長紅蟲」狂蠕動！苦主崩潰想吐：以為是條菇

只要生寶寶「公婆就給300萬獎金」　一票直搖頭：好可憐

好市多黑卡「專屬優惠大縮水」　他櫃台看傻：厚厚一疊降卡

Threads「捏圖」新功能　網：「960110」是為臭柯而設？

副業收入「有望超過正職」該離職創業嗎？一票支持：可以賭

快訊／大雷雨轟雙北6縣市　「國家警報響」暴雨2小時

四叉貓去了！96萬便當店現名曝「收據章沒變」　疑點再+1

0403震出花蓮2堰塞湖！凱米豪雨強行衝刷消失　潰壩危機解除

補助私大學雜費發酵！偏遠國立大學現缺額　東華少97人最多

紅醬不是第一！義大利麵「都選什麼醬？」　網給答案：最近很愛

卓榮泰稱兩岸已開友善門　洪孟楷質疑：禁團令何時解除的？

火鍋吃一半「細長紅蟲」狂蠕動！苦主崩潰想吐：以為是條菇

獨／Tori Kelly一聽采源唱歌「太完美」　倒數來台興奮喊：我是吃貨！

快訊／高雄男中彈送醫不治！嫌犯「債務糾紛」埋伏停車場開槍

1夜6次！慶生揪女友摩鐵激戰　偷拍照留念1年後被發現挨告

張國煒獨獲140億官司勝訴　但遺產分配還有得吵

民眾黨前立委「錄影失控大淚崩」！示警：這次比「藍白破局」嚴重

只要生寶寶「公婆就給300萬獎金」　一票直搖頭：好可憐

氣候變遷影響心血管疾病！　高溫大於34度中風風險增

黃勇傳沒加入桃園市成棒　被爆料在超商工作

生活熱門新聞

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

機車行師傅驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑

鬼月住飯店　資深飯店經理人：「路沖房」絕對不住

女患者確診「鐵氟龍流感」！疾管署回應

手搖杯封膜驚見統戰標語　店家回應了

快訊／雨彈來了！19縣市大雨特報　下到晚上

天有異相？深夜「4雲龍月前衝天」奇景曝光

他挖出張國煒「1句嗆酸民」　網：唯一不被討厭富二代

陳詩媛管制區接機王齊麟　航警局發聲

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

高雄大茗發明「無薪班」！總公司回應

爽用到2025年！LINE「6款貼圖超可愛」

中元普渡拜12種食物　命理師：旺整年

飯前喝醋能降血糖？名醫實測3天結果出爐

更多熱門

相關新聞

柯文哲假老二民調燒千萬　趙少康開酸

柯文哲假老二民調燒千萬　趙少康開酸

民眾黨主席柯文哲近日陷入2024大選競選經費申報不實風暴中，值得注意的是，柯大選期間所做的民調經費也被公開，給求真民調和趨勢民調加上世新大學的錢，竟高達1千4百多萬，但做出來的卻是被結果打臉的「假老二民調」。前國民黨副總統參選人、資深媒體人趙少康今（15日）狠酸，「也許錢付比較多，出來的結果就對你比較好？我不知道。」

四叉貓去了！96萬便當店現名曝「收據章沒變」

四叉貓去了！96萬便當店現名曝「收據章沒變」

檢調火速搜查柯文哲假帳案　趙少康：民進黨在背後推波助瀾

檢調火速搜查柯文哲假帳案　趙少康：民進黨在背後推波助瀾

郭國文批柯造勢做假　她翻賴申報583萬

郭國文批柯造勢做假　她翻賴申報583萬

郭國文稱台南造勢18萬可辦成免花475萬　吳怡萱反酸：XX比雞腿

郭國文稱台南造勢18萬可辦成免花475萬　吳怡萱反酸：XX比雞腿

關鍵字：

柯文哲Threads新功能捏圖組合圖

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

快訊／曾之喬懷孕了！

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

柯96萬素食費真相　竟是會計師沒按清除鍵

受邀拳賽當評審太白目　孫安佐挨打影片曝

男公園野戰女高中生　商議「內射價」5000元

懶得排隊！上海妹嗆顧客：我那麼好看

機車行師傅驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑

可米小子變內鬼！　收「回扣千萬」判2年半入獄

寵物美容被問「可洗3隻獅子嗎？」

鬼月住飯店　資深飯店經理人：「路沖房」絕對不住

女患者確診「鐵氟龍流感」！疾管署回應

更多

最夯影音

更多

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面