安比轉中颱「挾豪雨奔日」　鄭明典：明後天達強度高峰

▲安比颱風環流對稱，預期明後天會達強度高峰。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

近期前往日本的民眾注意，天氣風險公司天氣分析師李至晟今（15日）指出，雙颱安比、悟空持續在日本的南方到東南方北上，預測明天安比以中度颱風的強度快速通過東京外海，為關東地區帶來強風豪雨。前中央氣象局長鄭明典說，安比颱風預期明後天會達強度高峰。

中央氣象署表示，安比颱風今晨2時中心位在台北東北東方約1980公里的海面上，向北朝日本東南方海面移動；悟空颱風凌晨2時中心位在台北東北東方2630公里海面上，向北北東移動，皆對台灣天氣無影響。

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鄭明典今在臉書張貼出安比颱風的現況圖，並表示，安比颱風環流對稱，強度緩慢增強，預期明後天會達強度高峰。

李至晟在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，目前安比、悟空颱風持續在日本南方到東南方北上，預測明天安比會以中度颱風的強度快速通過東京外海，為關東地區帶來強風豪雨，前往日本東京或回國務必確認航班訊息。

至於悟空颱風，李至晟表示，目前還是輕颱下限，會在跟日本有段距離的地方進入環境不佳的海面，結束它的一生。到下周前，太平洋高壓從低緯度海面西伸，洋面會比較平靜，暫時沒有看到颱風生成的跡象。