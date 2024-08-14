紙錢減量環保新招　屏東縣環保局推「以金代金」環保又誠心

▲屏東縣環保局14日於屏東市歸來慈天宮推出全國首創的「以金代金」紙錢減量作為 。（圖／屏東縣環保局提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣環保局今(14)日於屏東市歸來慈天宮舉辦「以金代金 環保又誠心」記者會，推出全國首創的「以金代金」紙錢減量政策，透過自行設計之開運金幣來替代紙錢燃燒，計有17家廟宇共同參與，為民俗污染減量再創環保新招。

環保局所製作之開運金幣，正面刻有招財進寶的金元寶圖案，背面則為本縣「金屏安」紙錢專用爐，象徵為信眾招財及環保祈福保平安，除設計有專屬檯座供擺飾用，並以精心設計之紙盒作為外包裝，相當討喜，信徒於祭拜時可選擇不使用或減少使用紙錢，改拿取開運金幣，藉此減少紙錢焚燒量，不僅可帶回家中收藏保平安，如信徒願意定期回廟過爐保平安，更可有效減少紙錢量。環保局今年度預計發放5,000份開運金幣，經統計，每1枚金幣可減量70 ％紙錢量，預估年減量可達21公噸。

環保局表示，本縣廟宇約有1,700餘家，因此，焚香、燒紙錢等污染不容小覷。為改善紙錢污染，該局於109年即設置「金屏安」紙錢專用環保金爐，協助寺廟、社區及公司行號紙錢集中焚燒，目前已有130個單位配合紙錢集中燒政策，也因集中燒成效良好，集中量年年成長，去年(112)度共收運達1,200公噸，超過環保金爐設計量，所以透過以金代金的紙錢減量策略，更可有效降低民俗污染，而除集中燒政策外，也持續輔導廟宇興建環保金爐及減香、減紙錢等民俗污染減量措施，目前已有104家廟宇設置環保金爐，持續改善本縣民俗污染。

縣長周春米表示，環境部正推廣新紙錢三燒政策，也就是乾淨燒、適量燒、替代燒，本縣推出之「以金代金」活動，即是響應替代燒政策，配合新紙錢三燒政策，讓我們不僅傳承了文化，同時也為環境保護貢獻了自己的力量，呼籲所有縣民都能一起響應以金代金政策，共同維護本縣空氣品質。