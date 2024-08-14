生技老董超懂玩！　不倫「辣人妻」還要指定造型

▲人妻包中有到圖中旅館消費的發票。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

某間在藥廠界占有一席之地的上櫃公司，如今卻遭爆年約70歲蘇姓老董事和一名40多歲的美魔女人妻大搞不倫戀，兩人不僅以「愛妻」「老公」稱呼對方，甚至相約拍攝婚紗照，在拍攝預定日前不倫戀曝光，人夫大為光火，找上蘇姓董事理論，要求對方離開他老婆，蘇口頭答應後轉身又立即邀約人妻見面出遊，人夫家庭關係破裂大受打擊，決定提告侵害配偶權並求償。

蘇董事會關心人妻的身體狀況，某次打算晚間送豬腳湯來，遭妻子以身體不適拒絕，對方突然問：「那個來了是嗎？」妻子回覆：「快了。」彷彿熟知他妻子的月經週期。除了送豬腳湯，蘇董事也經常買衣物、鞋子等禮物送給他的妻子，甚至還曾買鞋送妻子和前夫所生的兒子。

▲人妻提到身體不適，蘇董事直覺關心是否是月經來臨，似乎很了解人妻的月經週期。

不只蘇董事會傳送關心的訊息，他的妻子也會時常傳送「開車要注意安全」「開慢一點」等語叮嚀對方，蘇董事則甜蜜地回應「收到，謝謝愛妻關心」，讓看到對話內容的人以為他們是一對熱戀中的愛侶。

▲人夫在妻子包包中發現汽車旅館的發票，讓他大為光火。

人夫還發現，蘇姓老董事和他妻子兩人相約去南寮漁港吃海鮮約會，蘇董事還指定他妻子要穿裙子搭配運動鞋，妻子也親暱回應：「老公早安！」兩人互動十分曖昧。



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