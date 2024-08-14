英國騷亂799人被捕　檢方：將最高刑期提高至10年

▲英國發生反移民暴動。（圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

英國近期多地爆發的極右翼反移民示威騷亂。英國國家警察局長委員會（NPCC）在10日指出，警方已拘捕779名涉嫌餐與騷亂的人，其中有349人已被起訴，目前法律最高可判處5年監禁。英國皇家檢察署檢察總長帕金森（Stephen Parkinson）指出，計畫將罪行嚴重的參與騷亂者，最高刑期提高至10年。

這起騷亂事件起源於年僅17歲的盧安達裔英國少年，他持刀闖進舞蹈教室攻擊兒童，導致3名女童喪命、11人受傷。事後英國極右翼網紅散播假消息，聲稱嫌犯是難民，導致當地的極右翼份子進行了大規模的示威，並針對用來安置庇護者的飯店進行襲擊，是英國13年來最嚴重的民眾暴動。

極右翼團體還在各地引發反移民的暴動，破壞公共建築、火燒汽車，向警察扔擲磚塊，並縱火焚燒位於英格蘭北部、中部用來安置難民的2間旅館。

▲極右翼團體發起反移民暴動。（圖／路透）

英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，警方已組建特別小隊，隨時出動支援不同社區，防止更多騷亂爆發。他強調，這些暴動並不是抗議活動，而是純粹的暴力行為，政府不會容忍清真寺或穆斯林社區被襲擊。

目前，騷亂已在7日逐漸平緩，警方表示仍會在本周末繼續增派數以百計的警員，嚴防再爆發新的騷亂。

帕金森表示，雖然本來最高刑罰是入獄五年，但皇家檢控署正在考慮，對罪行嚴重的參與騷亂者，將最高刑期提高至10年，「罪犯必須知道他們不會倖免，他們無處可藏」。

北愛爾蘭警察局總督察哈欽森（Hutchinson）認為，「這次事件被視為種族仇恨犯罪，我想向實施行動的人發出強烈信號，這是不能容忍的。」