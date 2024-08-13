　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

10個月大嬰腸病毒肺水腫　「首例打疫苗仍重症」羅一鈞曝原因

▲▼疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內確認首例曾經接種疫苗的腸病毒重症！疾病管制署今（13）日公布個案是北部10個月大男嬰，因為嗜睡、發燒就醫收治加護病房，住院時一度出現肺水腫及休克情況，後續確認感染克沙奇病毒A2併發重症，且發現他曾經接種過2劑自費腸病毒疫苗。疾管署副署長羅一鈞表示，腸病毒疫苗僅針對71型，但對於其他型別腸病毒沒有交叉保護，還是要做好防範措施。

依據疾管署監測資料顯示，第32周（8月4日至8月10日）腸病毒門急診就診計11,381人次，較前一周（11,506人次）持平，仍處流行期，疫情傳播風險持續；近期實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A型為主，另易引起嚴重症狀之腸病毒A71型及D68型為零星檢出且感染個案均為輕症。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童，呼籲民眾及教托育機構人員注意預防措施及警覺腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，國內腸病毒疫情仍處流行期，腸病毒的傳染力強，在人與人密切接觸、互動頻繁的地方最容易傳播，例如家庭、幼兒園、安親班及托嬰中心等，籲請家長與教托育機構人員，多加留意嬰幼兒健康狀況，並加強教導學童落實肥皂勤洗手，及生病在家休息等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風及定期清潔與重點消毒，確保學童健康。

另外，暑假期間，全家出遊時，別忘了持續落實個人防護措施，請家長協助孩童出入公共場所後正確肥皂勤洗手，避免傳染病威脅。另外，今年社區流行腸病毒以克沙奇A型為主，對腸病毒71型疫苗無交叉保護效果，打過自費腸病毒71型疫苗仍可能感染，同樣應做好防範措施。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

ET快訊
剪不斷理還亂？柯文哲假帳事件4疑點待解　爭議人物關係圖一次看
又有台男被抓！　柬埔寨公開長相、姓名
快訊／暴雨來襲！新北市、新竹縣3地淹水警戒　三峽區列一級
快訊／雨彈升級！17縣市豪大雨特報
挺柯網紅失望透了！　「很多錯誤越來越詭異、難以解釋」
快訊／柯文哲涉政治獻金「假帳」風波　監院列五爭議：已派員調查
中捷砍人案調解　高中生父希望賠全台1人1元「2300萬」
「賓利女警」露面！　懺悔求改判：要照顧外婆
快訊／國家警報大響！雷雨狂轟北北桃　4地暴雨告警

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雨彈猛烈！18縣市豪大雨特報　一路下到入夜

無懼蝦皮擴展自助取件！ｉ郵箱成長1成　「國內限掛函件」也可領

快訊／雨彈升級！17縣市豪大雨特報

中華美術家協會首次聯展　齊聚彰化八卦山大佛風景區

12星座中誰最快戀愛腦上頭？其中一個星座你想不到

10個月大嬰腸病毒肺水腫　「首例打疫苗仍重症」羅一鈞曝原因

癌末男最後心願「拔掉嘴裡管子」　家人不想他這麼痛苦含淚同意

快訊／雷雨炸台北　松山機場「暫停地面作業」班機延誤

爽領70K「試用期剛過」存款全花光！新鮮人曬明細崩潰　一票人驚呆

快訊／國家警報大響！雷雨狂轟北北桃　4地暴雨告警

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

柯震東曝她情史？王淨：不可理喻芬！　陳柏霖.張榕容「看低畫質的人吵架」

台灣國理事長闖民眾黨記者會　鬧場抗議喊：柯文哲一家都賊

趙露思首談「五官變化爭議」　直播認「努力換來的結果」

快訊／雨彈猛烈！18縣市豪大雨特報　一路下到入夜

無懼蝦皮擴展自助取件！ｉ郵箱成長1成　「國內限掛函件」也可領

快訊／雨彈升級！17縣市豪大雨特報

中華美術家協會首次聯展　齊聚彰化八卦山大佛風景區

12星座中誰最快戀愛腦上頭？其中一個星座你想不到

10個月大嬰腸病毒肺水腫　「首例打疫苗仍重症」羅一鈞曝原因

癌末男最後心願「拔掉嘴裡管子」　家人不想他這麼痛苦含淚同意

快訊／雷雨炸台北　松山機場「暫停地面作業」班機延誤

爽領70K「試用期剛過」存款全花光！新鮮人曬明細崩潰　一票人驚呆

快訊／國家警報大響！雷雨狂轟北北桃　4地暴雨告警

「柯文哲最大政治錯誤是重用黃珊珊」　蕭旭岑：她可能跟綠合作

Zipcar共享汽車新增「7人座MPV、商旅車款」　最低只要115元／h起

快訊／雨彈猛烈！18縣市豪大雨特報　一路下到入夜

紅色粉塵驚爆！霧峰餐廳「彩煙性別趴」挨轟　環保局認定空汙

無懼蝦皮擴展自助取件！ｉ郵箱成長1成　「國內限掛函件」也可領

陸8歲女童下課和家人走散　想起媽媽的話按「紅按鈕」求助成功

獨家／不只籃籃有桃花　短今宣布今年一定要結婚！

剪不斷理還亂？柯文哲假帳事件4疑點待解　爭議人物關係圖一次看

輔大醫院遭波及！雷雨轟炸迴龍變電所　44325戶受影響

宣傳2028棒球回歸奧運　WBSC影片驚喜出現林哲瑄與台灣應援

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

生活熱門新聞

90歲阿公跌倒！全家人「想裝監視器」　看護卻怒喊告

性別趴險成八仙塵爆翻版！家長抱孩逃竄氣炸

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

快訊／又有熱帶低壓！8號颱「悟空」最快明生成　最新路徑曝

聊天單回1符號讓人憤怒　一票人共鳴

快訊／雙颱！　「安比」今晨生成恐中颱路徑曝

把握明後天好天氣　低壓挾雨彈「全台下最大」時間曝

他一看「2028奧運項目」　PTT炸鍋：感覺涼了

她剛生完「寶寶眼睛打開好可愛喔」　名醫2句話吸萬讚

快訊／15縣市大雨特報　下到隔天！雷雨轟2地

20人唱歌「主動刷卡3萬」　盤子男哭：17人都不認識

中元普渡15禁忌曝！不可拜烤焦黑雞、蛋捲

快訊／旅客落軌「遭自強號撞上」　板橋＝萬華單線行車

雨彈連7天！低壓逼近全台溼答答　中南部「下到發紅」　

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

義消曾從鐵窗摸到手…台南5口受困亡！最後通話曝光

「啦啦隊女神」籃籃單身人設破功　味全龍球員潛進香閨

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

法蒂瑪聖母像巡迴展出時「眨眼」　信眾拍到了

郭泓志腳踩兩條船營業中記者會被消失

台南農機行大火5死！大女兒出國逃死劫

籃籃爆鬧翻樂天隊友！

「七小福」元奎驚傳早已離世！　成龍發文意外洩他死訊

90歲阿公跌倒！全家人「想裝監視器」　看護卻怒喊告

他被老闆炒魷魚「開飛機撞工廠」！

民眾黨將黃珊珊、李文宗移送中評會

性別趴險成八仙塵爆翻版！家長抱孩逃竄氣炸

即／板橋車站女子落軌遭自強號撞上　右手斷肢身亡

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

成大女職員開車撞出校門　42歲媽接小孩當場慘死

更多

最夯影音

更多

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面