10個月大嬰腸病毒肺水腫　「首例打疫苗仍重症」羅一鈞曝原因

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內確認首例曾經接種疫苗的腸病毒重症！疾病管制署今（13）日公布個案是北部10個月大男嬰，因為嗜睡、發燒就醫收治加護病房，住院時一度出現肺水腫及休克情況，後續確認感染克沙奇病毒A2併發重症，且發現他曾經接種過2劑自費腸病毒疫苗。疾管署副署長羅一鈞表示，腸病毒疫苗僅針對71型，但對於其他型別腸病毒沒有交叉保護，還是要做好防範措施。

依據疾管署監測資料顯示，第32周（8月4日至8月10日）腸病毒門急診就診計11,381人次，較前一周（11,506人次）持平，仍處流行期，疫情傳播風險持續；近期實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A型為主，另易引起嚴重症狀之腸病毒A71型及D68型為零星檢出且感染個案均為輕症。

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今年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童，呼籲民眾及教托育機構人員注意預防措施及警覺腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，國內腸病毒疫情仍處流行期，腸病毒的傳染力強，在人與人密切接觸、互動頻繁的地方最容易傳播，例如家庭、幼兒園、安親班及托嬰中心等，籲請家長與教托育機構人員，多加留意嬰幼兒健康狀況，並加強教導學童落實肥皂勤洗手，及生病在家休息等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風及定期清潔與重點消毒，確保學童健康。

另外，暑假期間，全家出遊時，別忘了持續落實個人防護措施，請家長協助孩童出入公共場所後正確肥皂勤洗手，避免傳染病威脅。另外，今年社區流行腸病毒以克沙奇A型為主，對腸病毒71型疫苗無交叉保護效果，打過自費腸病毒71型疫苗仍可能感染，同樣應做好防範措施。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。