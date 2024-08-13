　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

還YouBike沒空位超煩！「客服解法曝」大票驚：完全不知道

▲▼ubike,微笑單車,YouBike,公共自行車,共享單車,公共自行車租賃系統,大眾交通,便民措施。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

微笑單車（YouBike）設點相當多，要借、還車都算方便，但難免遇到還車時，車格卻全滿的狀況。廣播電台主持人倪琇茹就第一次遇到這情形，當時等了一下，剛好遇到工作人員出現，對方就透露，若沒有位置，可以將車停在停車格旁並鎖上，接著到APP找到「無位可還」選項，點選「申請滿站增時」，最後再打電話通報客服即可。

「沒停車格！怎麼辦？」倪琇茹12日上午在臉書發文，說她當時等了一下子，遠遠看到騎著機車的工作人員出現，對方停好車後，看到她就問「停車嗎？」她趕緊點頭並致謝。工作人員見狀，就告訴她「下次沒有位置，可以使用停車鎖住放在旁邊，他們看到就會協力還車，如果不放心可到APP通報。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發討論，就有人直呼長知識，「太感謝了！遇到滿車沒得還車，真的很困擾。現在知道怎麼處理了」、「天啊！還有這招，完全不知道」、「現在常常會沒車可騎，或是滿車位停不了車，學到了」、「很棒的資訊，太常騎到捷運站沒位超煩。」

事後，倪琇茹發現很多人也遇過這個問題，便致電客服詢問，也更新貼文，曝光客服版本的「標準動作」，「1.鎖車（放在停車格空位旁）」、「2.APP點選選單上的會員管理『無位可還』選項，再點選『申請滿站增時』」、「3.通報（打電話給服務中心），客服中心說每輛車置物籃上都有電話，這樣才算完成通報」

不過，就有網友指出，「通報後只被通知，幾百公尺以外還有停車位可停喔」、「客服很難接通（打過的都知道），不如找下一個鄰近還車點，Google Maps很方便搜尋YouBike停車點」、「以前是可以通報就會延緩20還是30分鐘的樣子～但現在變成就算沒位置停，你鎖在旁邊也是照計費。我為此打過好幾次電話，客服都是這樣回。」

對此，倪琇茹再次致電確認，「得到的回覆是，通報後他們隨即派員處理，因此，計費方式就是算到工作人員協助還車為止，如果之後關於計費有疑義，可以再和服務中心聯絡，他們會代為反映。」她也提醒，「記得要申請滿站增時喔！這樣可以避免工作人員太忙，被扣太多錢。」

據台北市政府交通局資訊，如果YouBike租賃站沒有車輛可租借或沒位置可以還車時該怎麼辦？交通局指出，YouBike全台北市已建置站點數眾多，多數站點步行150公尺即有其他站，民眾可下載YouBike App查詢周邊可借車輛及可還站點，如遇站點無位可還，可透過YouBike APP「滿站增時」功能，提供額外15分鐘免費時間，以利等候車位或騎乘至鄰站還車，仍須將車輛歸還至車柱才算還車成功。

※本文獲倪琇茹授權引用。

ET快訊
剪不斷理還亂？柯文哲假帳事件4疑點待解　爭議人物關係圖一次看
又有台男被抓！　柬埔寨公開長相、姓名
快訊／暴雨來襲！新北市、新竹縣3地淹水警戒　三峽區列一級
快訊／雨彈升級！17縣市豪大雨特報
挺柯網紅失望透了！　「很多錯誤越來越詭異、難以解釋」
快訊／柯文哲涉政治獻金「假帳」風波　監院列五爭議：已派員調查
中捷砍人案調解　高中生父希望賠全台1人1元「2300萬」
「賓利女警」露面！　懺悔求改判：要照顧外婆
快訊／國家警報大響！雷雨狂轟北北桃　4地暴雨告警

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雨彈猛烈！18縣市豪大雨特報　一路下到入夜

無懼蝦皮擴展自助取件！ｉ郵箱成長1成　「國內限掛函件」也可領

快訊／雨彈升級！17縣市豪大雨特報

中華美術家協會首次聯展　齊聚彰化八卦山大佛風景區

12星座中誰最快戀愛腦上頭？其中一個星座你想不到

10個月大嬰腸病毒肺水腫　「首例打疫苗仍重症」羅一鈞曝原因

癌末男最後心願「拔掉嘴裡管子」　家人不想他這麼痛苦含淚同意

快訊／雷雨炸台北　松山機場「暫停地面作業」班機延誤

爽領70K「試用期剛過」存款全花光！新鮮人曬明細崩潰　一票人驚呆

快訊／國家警報大響！雷雨狂轟北北桃　4地暴雨告警

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

柯震東曝她情史？王淨：不可理喻芬！　陳柏霖.張榕容「看低畫質的人吵架」

台灣國理事長闖民眾黨記者會　鬧場抗議喊：柯文哲一家都賊

趙露思首談「五官變化爭議」　直播認「努力換來的結果」

快訊／雨彈猛烈！18縣市豪大雨特報　一路下到入夜

無懼蝦皮擴展自助取件！ｉ郵箱成長1成　「國內限掛函件」也可領

快訊／雨彈升級！17縣市豪大雨特報

中華美術家協會首次聯展　齊聚彰化八卦山大佛風景區

12星座中誰最快戀愛腦上頭？其中一個星座你想不到

10個月大嬰腸病毒肺水腫　「首例打疫苗仍重症」羅一鈞曝原因

癌末男最後心願「拔掉嘴裡管子」　家人不想他這麼痛苦含淚同意

快訊／雷雨炸台北　松山機場「暫停地面作業」班機延誤

爽領70K「試用期剛過」存款全花光！新鮮人曬明細崩潰　一票人驚呆

快訊／國家警報大響！雷雨狂轟北北桃　4地暴雨告警

Zipcar共享汽車新增「7人座MPV、商旅車款」　最低只要115元／h起

快訊／雨彈猛烈！18縣市豪大雨特報　一路下到入夜

紅色粉塵驚爆！霧峰餐廳「彩煙性別趴」挨轟　環保局認定空汙

無懼蝦皮擴展自助取件！ｉ郵箱成長1成　「國內限掛函件」也可領

陸8歲女童下課和家人走散　想起媽媽的話按「紅按鈕」求助成功

獨家／不只籃籃有桃花　短今宣布今年一定要結婚！

剪不斷理還亂？柯文哲假帳事件4疑點待解　爭議人物關係圖一次看

輔大醫院遭波及！雷雨轟炸迴龍變電所　44325戶受影響

宣傳2028棒球回歸奧運　WBSC影片驚喜出現林哲瑄與台灣應援

王思聰爆認了私生女！出天價扶養費…黃一鳴「突搬家+減少直播」

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

生活熱門新聞

90歲阿公跌倒！全家人「想裝監視器」　看護卻怒喊告

性別趴險成八仙塵爆翻版！家長抱孩逃竄氣炸

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

快訊／又有熱帶低壓！8號颱「悟空」最快明生成　最新路徑曝

聊天單回1符號讓人憤怒　一票人共鳴

快訊／雙颱！　「安比」今晨生成恐中颱路徑曝

把握明後天好天氣　低壓挾雨彈「全台下最大」時間曝

他一看「2028奧運項目」　PTT炸鍋：感覺涼了

她剛生完「寶寶眼睛打開好可愛喔」　名醫2句話吸萬讚

快訊／15縣市大雨特報　下到隔天！雷雨轟2地

20人唱歌「主動刷卡3萬」　盤子男哭：17人都不認識

中元普渡15禁忌曝！不可拜烤焦黑雞、蛋捲

快訊／旅客落軌「遭自強號撞上」　板橋＝萬華單線行車

雨彈連7天！低壓逼近全台溼答答　中南部「下到發紅」　

更多熱門

相關新聞

「飛柬埔寨」一張圖又狂傳　全場傻：比金牌月俸還高

「飛柬埔寨」一張圖又狂傳　全場傻：比金牌月俸還高

2022年不少台人被騙去柬埔寨，以為能撈金，下場卻是淪為「豬仔」被囚禁、凌虐性侵，甚至慘死異鄉。而最近網友又轉貼一張反串圖，寫著3個月翻身計畫，飛柬埔寨當文字客服，日薪10萬人民幣（約45萬台幣），引來網友看傻呼籲「全台灣的人都知道這是詐騙，只有低端猴子不知道！」

陸男童騎車突摔　遭轎車撞頭重創

陸男童騎車突摔　遭轎車撞頭重創

台灣星展銀行迎整併周年　推「Trust your Spark 相信自己」活動

台灣星展銀行迎整併周年　推「Trust your Spark 相信自己」活動

「首席公館」低層2戶6.24億成交　買方查為曾馨瑩

「首席公館」低層2戶6.24億成交　買方查為曾馨瑩

APP送大麥克買1送1當機！麥當勞道歉了

APP送大麥克買1送1當機！麥當勞道歉了

關鍵字：

YouBike還車單車車位APP客服

讀者迴響

熱門新聞

義消曾從鐵窗摸到手…台南5口受困亡！最後通話曝光

「啦啦隊女神」籃籃單身人設破功　味全龍球員潛進香閨

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

法蒂瑪聖母像巡迴展出時「眨眼」　信眾拍到了

郭泓志腳踩兩條船營業中記者會被消失

台南農機行大火5死！大女兒出國逃死劫

籃籃爆鬧翻樂天隊友！

「七小福」元奎驚傳早已離世！　成龍發文意外洩他死訊

90歲阿公跌倒！全家人「想裝監視器」　看護卻怒喊告

他被老闆炒魷魚「開飛機撞工廠」！

民眾黨將黃珊珊、李文宗移送中評會

性別趴險成八仙塵爆翻版！家長抱孩逃竄氣炸

即／板橋車站女子落軌遭自強號撞上　右手斷肢身亡

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

成大女職員開車撞出校門　42歲媽接小孩當場慘死

更多

最夯影音

更多

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面