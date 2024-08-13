還YouBike沒空位超煩！「客服解法曝」大票驚：完全不知道

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

微笑單車（YouBike）設點相當多，要借、還車都算方便，但難免遇到還車時，車格卻全滿的狀況。廣播電台主持人倪琇茹就第一次遇到這情形，當時等了一下，剛好遇到工作人員出現，對方就透露，若沒有位置，可以將車停在停車格旁並鎖上，接著到APP找到「無位可還」選項，點選「申請滿站增時」，最後再打電話通報客服即可。

「沒停車格！怎麼辦？」倪琇茹12日上午在臉書發文，說她當時等了一下子，遠遠看到騎著機車的工作人員出現，對方停好車後，看到她就問「停車嗎？」她趕緊點頭並致謝。工作人員見狀，就告訴她「下次沒有位置，可以使用停車鎖住放在旁邊，他們看到就會協力還車，如果不放心可到APP通報。」

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貼文引發討論，就有人直呼長知識，「太感謝了！遇到滿車沒得還車，真的很困擾。現在知道怎麼處理了」、「天啊！還有這招，完全不知道」、「現在常常會沒車可騎，或是滿車位停不了車，學到了」、「很棒的資訊，太常騎到捷運站沒位超煩。」

事後，倪琇茹發現很多人也遇過這個問題，便致電客服詢問，也更新貼文，曝光客服版本的「標準動作」，「1.鎖車（放在停車格空位旁）」、「2.APP點選選單上的會員管理『無位可還』選項，再點選『申請滿站增時』」、「3.通報（打電話給服務中心），客服中心說每輛車置物籃上都有電話，這樣才算完成通報」。

不過，就有網友指出，「通報後只被通知，幾百公尺以外還有停車位可停喔」、「客服很難接通（打過的都知道），不如找下一個鄰近還車點，Google Maps很方便搜尋YouBike停車點」、「以前是可以通報就會延緩20還是30分鐘的樣子～但現在變成就算沒位置停，你鎖在旁邊也是照計費。我為此打過好幾次電話，客服都是這樣回。」

對此，倪琇茹再次致電確認，「得到的回覆是，通報後他們隨即派員處理，因此，計費方式就是算到工作人員協助還車為止，如果之後關於計費有疑義，可以再和服務中心聯絡，他們會代為反映。」她也提醒，「記得要申請滿站增時喔！這樣可以避免工作人員太忙，被扣太多錢。」

據台北市政府交通局資訊，如果YouBike租賃站沒有車輛可租借或沒位置可以還車時該怎麼辦？交通局指出，YouBike全台北市已建置站點數眾多，多數站點步行150公尺即有其他站，民眾可下載YouBike App查詢周邊可借車輛及可還站點，如遇站點無位可還，可透過YouBike APP「滿站增時」功能，提供額外15分鐘免費時間，以利等候車位或騎乘至鄰站還車，仍須將車輛歸還至車柱才算還車成功。

※本文獲倪琇茹授權引用。