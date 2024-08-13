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一票人狂叫總機「行政小姐」踩巨雷！網怒：矮人一截嗎

▲▼上班族,打電腦,上班,無薪假,工程師,OL,示意圖（圖／記者林冠瑜攝）

▲同事認為，叫總機小姐很不禮貌（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「叫行政人員小姐很不禮貌嗎？」一名網友透露，常聽主管與客戶對話提到，「我請我們小姐查一下價格」，久而久之原PO也稱呼總機為小姐，結果別單位的同仁聽到後，認為應該直接稱呼同事才對，因為叫「小姐」很不禮貌。文章曝光後，一票網友也直呼「是矮人一截還是被同事僱傭的嗎？」

一名男網友在Dcard表示，公司有兩位總機人員，一位剛畢業、另一位跟原PO年紀相當，由於主管與客戶通電話時，經常會說「我等一下叫我們小姐出報價單給你」或是「我請我們小姐查一下價格」等類似的話。

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這樣的用語方式，也間接影響到原PO，使他在與客戶溝通時，也習慣使用相同的稱呼方式。

直到某次，有營業處的女同事聽到原PO的對話，認為非常不禮貌，應該直接說「行政」即可，而不是小姐小姐這樣叫。對此，原PO好奇拋問「大家有類似經驗可以分享嗎？」

文章曝光後，一票網友都氣憤糾正，「好歹也是你同事，不算是外人，稱同事為小姐，有點低看人家的感覺，我會說：我請我同事幫你處理一下」、「我也覺得被這樣叫小姐蠻不舒服的，有種輕浮感，我們公司幾乎都會用『同仁』來稱呼且也不分男女，像是：我再請同仁協助報價給您、等同仁確認好內容」、「我是行政會計叫我會計或行政都ok，但聽到同事跟客戶說『我們小姐會處理』，真的會有點火，很不尊重我的職位」、「很沒禮貌！客人當面『直接』稱呼我小姐沒關係，但現在是提到第三人的情況，為何不用『同事』代稱就好？怎麼...我們是矮人一截還是被同事僱傭的嗎」。

也有網友幫忙緩頰，「在傳產叫小姐是蠻普遍的，業內也都這樣稱呼彼此，個人覺得這是個稱呼而已，並不是真的有意在貶低，況且工作而已，忙的地方太多，心思無需在這上面」、「感覺是老一輩的習慣叫法，我是無感，不要叫那個誰就好」。

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